Otra vez un perro Pitbull atacando: Mordió a ancianos

Miércoles, 20 de agosto de 2025



Un matrimonio de adultos mayores fue atacado por su propio perro de raza pitbull en su vivienda del barrio 17 de Agosto de la capital correntina. El hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 13 horas, cuando el animal desconoció a sus dueños y los agredió.



Según informaron fuentes policiales, las víctimas fueron identificadas como Víctor Hugo Rojas, de 82 años, y su esposa Mercedes Mabel Rajoy, de 72. El hombre sufrió mordeduras en el brazo izquierdo —sin perforaciones—, mientras que la mujer padeció una crisis nerviosa.



Ambos fueron trasladados por una ambulancia del servicio de emergencias hasta el Hospital Escuela, donde recibieron atención médica.



En el lugar intervino personal de la Comisaría Décimo Octava, la División Canes y un médico policial. La hija del matrimonio, Verónica Noelia Rojas, se comprometió a hacerse cargo del animal. Las autoridades aguardan el informe médico para determinar el carácter de las lesiones.

