Un hombre denunció que una mujer le robó $40 millones

Viernes, 22 de agosto de 2025

El robo se habría producido bajo la modalidad de la "viuda negra".

Un hombre denunció ante la Policía que una mujer le terminó sustrayendo de su domicilio aproximadamente 40 millones de peses y un teléfono celular. El episodio de inseguridad se produjo en la localidad correntina de San Miguel.



Según publicó el Portal de las Noticias, la victimaria habría cometido el delito bajo la modalidad conocida como "viuda negra".



El mismo medio indicó que la autora del hecho ya fue identificada y por lo tanto los efectivos policiales desplegaron un operativo para poder hallarla y capturarla.