Una camioneta se incendió en pleno Parque Mitre

Viernes, 22 de agosto de 2025

Un vehículo estacionado en el Parque Mitre se prendió fuego este viernes alrededor de las 14, generando momentos de preocupación entre las personas que circulaban por la zona.



El siniestro fue reportado al sistema de emergencias 911 y rápidamente acudieron al lugar efectivos de los Bomberos Voluntarios del cuartel 397 de Capital, quienes lograron sofocar las llamas.



Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni daños a terceros. Las causas que provocaron el incendio aún se encuentran bajo investigación.