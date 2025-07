El Gobierno de Milei echó al Síndico General de la Nación

Viernes, 18 de julio de 2025

Miguel Blanco asumió su cargo en el inicio de la presidencia de Javier Milei.

El Gobierno desplazó a Miguel Blanco de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el organismo que está a cargo del control interno del Poder Ejecutivo.



La decisión fue tomada en las últimas horas y el ahora ex funcionario ya se despidió del equipo de colaboradores más cercano, según pudo confirmar Infobae. Blanco asumió el cargo desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei y si bien no pertenecía al núcleo duro libertario, mantenía buena relación con el Gabinete.



A los pocos días de llegar a la Casa Rosada, el jefe de Estado mediante un decreto requirió un informe integral sobre la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Las auditorías realizadas sirvieron de base para investigaciones y denuncias ante la Justicia por irregularidades.



Ese informe sobre "traspaso de mando" estuvo integrado por 102 documentos que analizaron la actuación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, de los ministerios de Capital Humano, Economía, Defensa, Infraestructura. Interior, Seguridad, Salud, Relaciones Exteriores, Justicia, de la Secretaría Legal y Técnica, de la Secretaría General y de Comunicación.



En la Casa Rosada evitaron hacer comentarios sobre la salida del funcionario y tampoco sobre quién será su sucesor. En ámbitos oficiales trascendió que semanas atrás surgieron diferencias con funcionarios del área económica, pero no hubo detalles sobre los motivos de la sorpresiva salida.