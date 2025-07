Marley habló de La Voz Argentina y de su futuro

Lunes, 7 de julio de 2025

El histórico conductor habló sobre el desempeño del creador de Luzu y dio detalles de sus próximos proyectos en televisión.

Marley rompió el silencio y opinó sin filtros en una entrevista con Intrusos (América), donde abordó tanto su vínculo con Telefe como su mirada sobre el nuevo ciclo de La Voz Argentina, conducido por Nicolás Occhiato.





El actor y conductor fue tajante al reconocer que apenas prestó atención a la nueva edición de La Voz Argentina: "El conductor solo está acompañando a las familias. Hay que esperar que llegue la parte de más show".





Es que, desde el comienzo de la nueva temporada del reality, el desempeño de Nico Occhiato fue criticado con dureza en las redes sociales, muchos diciendo que no estaba preparado y otros pidiendo que vuelva Marley a la conducción.



En esa línea, Marley buscó su palabra y sorprendió a todos con su respuesta. "Es gente que habrá tomado la decisión sabiendo que estaba listo para eso", lanzó y aseguró que, a pesar de que le hubiera gustado volver al frente de La Voz, "ya lo hizo muchas veces".



Marley luego fue por más y cuando le consultaron si notaba similitudes entre el estilo de conducción de Nico y el suyo, admitió, picante: "Es que vi 10 minutos nada más… Miré un ratito".



Y cerró: "Pero la amo a Lali, a la Sole desde siempre… a Luck Ra no lo conozco pero me cae muy simpático y Los Miranda!...".





¿Cuándo vuelve Marley a Telefe?





Respecto a su futuro en la señal, reveló: "Vuelvo con Por el mundo. Como Telefe está en transición, vamos a hacer Survivor más adelante. Empezamos con Por el mundo los fines de semana, así que estoy armando los viajes".



Por último, Marley explicó cómo hará para combinar su regreso a Telefe al frente de Por el mundo en agosto con la crianza de sus hijos: "Milenka ya tiene 6 meses, empezó a comer. Mirko ama a su hermana, la protege un montón. Ahora estamos viendo cómo vamos a hacer con los viajes para ir con ellos un tiempo y después volver a la escuela. Hay que armar una combinación...".