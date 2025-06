Confirman la prisión preventiva al acusado de enviar droga a Punta Alta

Lunes, 30 de junio de 2025

La Cámara Federal de Corrientes mantuvo en prisión a René Ramírez, vinculado en la maniobra delictiva junto con otras personas. Se cree que también mandaban drogas a otras ciudades.

En el marco de una investigación que lleva 7 años, pero que cobró impulso en 2024, cuando fueron detenidos algunos de sus eslabones, la Justicia de Corrientes confirmó la prisión preventiva de un hombre acusado de mandar encomiendas con droga a Punta Alta.



Se trata de René Orlando Ramírez, quien está imputado de comercio de estupefacientes y en condición de detenido llegará al juicio, según definió la Cámara Federal correntina, al ratificar la decisión del Juzgado Federal de Paso de los Libres, que lo había procesado a fines del año pasado.



La causa se originó cuando la Gendarmería detectó tres encomiendas de la empresa OCA que llevaban, en total, más de 30 kilos de marihuana y tenían por destino la ciudad de Punta Alta, con el nombre de Elva Beatriz Lescano -también detenida- como remitente.



La carga fue interceptada y se realizó una entrega vigilada (dejaron seguir los bultos con carga simulada), que tenían por destino a dos personas identificadas como Paola Frank y Aníbal Cáceres.



La investigación también involucró un cuarto envío a Monte Hermoso, remitido por Roxana Ramírez a Eduardo Jardín, según informó la Justicia.



Los destinatarios de los envíos a Punta Alta no se presentaron, pero amigos suyos preguntaron por los paquetes en la sucursal postal, siendo informados de su retención.



Un empleado de OCA, Claudio Domínguez, declaró haber recibido consultas, vía WhatsApp, de Víctor Alfonso Ramírez (familiar de René), sobre estos envíos y otros anteriores.



El análisis de estos mensajes reveló que Víctor Ramírez, aprovechándose de su amistad con el trabajador postal, solicitaba información y que se apartaran encomiendas para su posterior retiro.



Con la intervención telefónica, se estableció que Víctor Ramírez y allegados habrían conformado "una red delictiva" para la compra y venta de drogas desde Corrientes y envío con encomiendas (por OCA y Vía Cargo) no solo hacia esta región sino Salta y Chubut.



El 11 de agosto de 2024 se realizaron allanamientos en Corrientes y Salta y se secuestraron celulares, dinero, una planta de marihuana y un arma. Fueron detenidos René Ramírez y Elva Lescano, entre otros.



La defensa de René Ramírez planteó la nulidad del procesamiento por entender que no hay pruebas suficientes, cuestionó la calificación legal y advirtió que para encuadrar el delito de comercialización se valoró el secuestro de una planta de cannabis.



Sin embargo, la Cámara Federal correntina, en los últimos días, confirmó la prisión preventiva de René Ramírez, así como un embargo por 500.000 pesos.



"Densidad probatoria"





Según los camaristas Selva Spessot y Ramón González , hay pruebas para asegurar que Ramírez "estaba involucrado en la coordinación de encuentros" para comprar droga.



El análisis de comunicaciones reveló charlas sobre compra y envío de drogas, con lenguaje codificado, la proporción de contactos y la gestión de tratos, muchos como intermediario.



"Los hechos revisten cierta complejidad. Se investiga la presunta comisión de delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes mediante la utilización del envío de encomiendas como modus operandi para la distribución de la mercadería ilegal en diversos puntos del país", ratificó la Cámara.



Las escuchas, la vigilancia y los allanamientos llevan a la conclusión que "se trata de un proceso de considerable densidad fáctica y probatoria".



La Cámara descartó una violación del derecho a respetar un plazo razonable porque, si bien el trámite "atravesó periodos de baja actividad", esa situación "no configura por sí una paralización inexcusable o arbitraria".



Además destacaron que la investigación estuvo "condicionada" por factores extraordinarios ajenos, como la emergencia sanitaria por el COVID-19 entre 2020 y 2021.



Finalmente, consideraron válidas las intervenciones telefónicas y aclararon que el secuestro de una planta de marihuana en el domicilio del imputado no fue utilizado como única base para su procesamiento, sino como un indicio complementario.



"Ropa" y "lechoncitos"





Codificado. Los investigadores establecieron que al momento del contacto telefónico entre los vendedores y los compradores, casi siempre se aludía a la carga de la encomienda con palabras en clave o codificadas, algunas de las caules fueron identificadas como "ropa", "lechoncito" o "bicarbonato".



Roles. Según el fallo de la Cámara correntina, Víctor Alfonso Ramírez gestionaba el dinero y los envíos; Elva Lescano se encargaba de la compra en Corrientes y René Orlando Ramírez proporcionaba contactos y gestionaba encuentros para la compra.



Seudónimo. También se estableció, de las intervenciones telefónicas, Lescano utilizaba el seudónimo de "Teresa". En un diálogo, incluso, se la escucha coordinar el envío de "dos kilogramos" a Bahía.



Otros actores. Se agregó que Ana Rosa Romano alertaba sobre posibles investigaciones policiales y Leonardo Fabio Benítez actuaba como distribuidor.