Mariano Martínez contó el difícil problema de aprendizaje en su infancia

Viernes, 15 de agosto de 2025

El actor visitó a Mario Pergolini en su ciclo Otro día perdido y abrió su corazón sobre la dificultad que transitó y que también le detectaron a dos de sus hijos.







Durante una entrevista con Mario Pergolini, Mariano Martínez contó parte de su intimidad cuando habló de un problema que tuvo en su infancia. En el estudio de Otro día perdido (El Trece), el actor abrió su corazón al referirse a la dificultad de aprendizaje que lo acompaña desde la niñez: la dislexia. "A mí a veces la dislexia me jugaba en contra", comenzó contando y ante la sorpresa de Pergolini, reafirmó que convive con ese diagnóstico.



"Sí, de hecho... tengo dos de mis hijos también y es un tema bastante duro... Está bueno que se hable de la dislexia", sostuvo con seriedad. En el estudio, el clima se tornó de confidencia y Mariano rememoró sus vivencias de pequeño: "Yo no me dí cuenta en sí, de chico la pasé muy mal. La dislexia es muy amplia y genera en los chicos, sobre todo, una frustración muy grande".



La charla avanzó sobre el modo en que este desafío se instaló, no solo en su vida, sino en la de su familia. Contó que el diagnóstico para uno de sus hijos fue el motor para abordar la cuestión en profundidad: "En realidad fue que en un momento nos dimos cuenta que mi hijo tenía como indicios. Y le hicimos el test y, bueno, le dio que sí. Arrancamos todo un tratamiento que hay que hacer dos años...".



El actor, visiblemente involucrado en el tema y sensibilizado por la experiencia compartida con sus hijos, destacó el rol fundamental de la Fundación Difam y de los especialistas que presiden la entidad.



"La fundación le hace esos tests a los chicos que son muy caros, porque lo tiene que hacer una psicopedagoga en dos o tres encuentros para detectar y a ver si tiene o no dislexia".



Los exámenes, según explicó, acercan respuestas en casos donde el niño ya debería leer con cierta fluidez y, en cambio, muestra dificultades: "Si tenés la duda con tu hijo, el tema de la lectura, que lee en un punto que ya debería leer más de corrido, lee más lento, hay que consultar", aconsejó. Martínez sostuvo la importancia de generar conciencia y el acceso a la detección temprana: "Me parece muy importante para los chicos de todo el país".