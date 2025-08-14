|
|
|
Dos demorados al allanar un "kiosco narco" de Corrientes
|
Jueves, 14 de agosto de 2025
|
En el procedimiento también incautaron cocaína, dinero en efectivo entre otros elementos.
La policía de Corrientes allanó un domicilio en el capitalino barrio Unión, en donde terminaron demorando a dos personas quienes se dedicarían a la comercialización de droga.
El procedimiento se llevó adelante este miércoles por la mañana sobre las calles Santo Domingo y Gobernador Martín Goitia.
Los efectivos policiales, además, incautaron 18.55 gramos de cocaína, como así también dinero en efectivo, 12 teléfonos celulares, una notebook y dos cámaras de vigilancia.
Según se informó oficialmente, los aprehendidos son una mujer y un hombre -ambos mayores de edad- quienes fueron trasladados a la sede policiales de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado .
|