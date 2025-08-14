Dos demorados al allanar un "kiosco narco" de Corrientes

Jueves, 14 de agosto de 2025

En el procedimiento también incautaron cocaína, dinero en efectivo entre otros elementos.



La policía de Corrientes allanó un domicilio en el capitalino barrio Unión, en donde terminaron demorando a dos personas quienes se dedicarían a la comercialización de droga.



El procedimiento se llevó adelante este miércoles por la mañana sobre las calles Santo Domingo y Gobernador Martín Goitia.



Los efectivos policiales, además, incautaron 18.55 gramos de cocaína, como así también dinero en efectivo, 12 teléfonos celulares, una notebook y dos cámaras de vigilancia.



Según se informó oficialmente, los aprehendidos son una mujer y un hombre -ambos mayores de edad- quienes fueron trasladados a la sede policiales de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado .