 
Jueves, 14 de Agosto de 2025 | Corrientes - Argentina
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
Portada
Política
Información General
Policial
Deportes
Nacional
Internacional
Astros
Eros
Info+Música
 
 
Dos demorados al allanar un "kiosco narco" de Corrientes
Jueves, 14 de agosto de 2025
En el procedimiento también incautaron cocaína, dinero en efectivo entre otros elementos.

La policía de Corrientes allanó un domicilio en el capitalino barrio Unión, en donde terminaron demorando a dos personas quienes se dedicarían a la comercialización de droga.

El procedimiento se llevó adelante este miércoles por la mañana sobre las calles Santo Domingo y Gobernador Martín Goitia.

Los efectivos policiales, además, incautaron 18.55 gramos de cocaína, como así también dinero en efectivo, 12 teléfonos celulares, una notebook y dos cámaras de vigilancia.

Según se informó oficialmente, los aprehendidos son una mujer y un hombre -ambos mayores de edad- quienes fueron trasladados a la sede policiales de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado .
     
 
 

© Copyright 2015
www.informecorrientes.com | All rights reserved
Corrientes - Argentina
@informecorrientes.com
 