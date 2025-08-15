Cris Morena: "Nunca dejemos ir a nuestro niño interior"

Viernes, 15 de agosto de 2025

La productora homenajeó su primera novela con uno de los temas más emblemáticos de la tira.



A través de un posteo en redes sociales, Cris Morena rememoró el inicio de aquella historia que marcó a toda una generación y que dio inicio al éxito de la productora en la pantalla chica.



Cris no solo eligió homenajear la serie sino también a su hija, Romina Yan, quien protagonizó la tira. De esta manera, con la elección de "Volar Mejor", interpretada por su hija, potenció el valor simbólico del recuerdo, especialmente por el reciente fallecimiento de su nieta Mila Yankelevich, hecho que envolvió la celebración de un clima de especial sensibilidad familiar y colectiva.



El posteo difundido por Cris Morena reúne diferentes elementos que simbolizan la esencia del programa y su proyección a lo largo de las décadas. La publicación comienza evocando el nacimiento de una historia que marcó a toda una generación: "Hace 30 años comenzaba una historia inolvidable que nos enseñó a mirar el cielo con otros ojos…". Estas palabras resumen cómo Chiquititas se instaló en el corazón de millones de niños con un mensaje de esperanza, resiliencia y amor. La serie no solo representó un éxito televisivo, sino que conformó un universo simbólico, donde el valor de la infancia, la importancia de soñar y la capacidad de mirar más allá se volvieron centrales.



El papel de Yan resulta central en esta celebración. Su voz en el tema "Volar Mejor" no solo se convirtió en un emblema del programa, sino que, con el paso del tiempo, condensó el mensaje de libertad, superación y ternura que la novela promovió desde su primera emisión.



"Chiquititas es la voz que nos canta y nos recuerda que nunca dejemos ir a nuestro niño interior: ese hogar, ese rinconcito de luz donde aprendimos a reír, soñar y vivir en alegría", siguió la productora en el posteo que dejó en su perfil.