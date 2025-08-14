Agostina Hein y otra gran actuación que le valió una nueva medalla dorada

Jueves, 14 de agosto de 2025

La oriunda de Campana se coronó en los 400 metros combinado individual, escoltada por Magdalena Portela Walter. La delegación argentina también sumó medallas en ciclismo y remo.

Agostina Hein coronó otra enorme actuación en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 con una medalla dorada en los 400 metros combinado individual. La oriunda de Campana le dio la cuarta presea de este metal a la delegación argentina, y sumó la segunda a su cuenta personal, además de conseguir un nuevo récord en la categoría de este evento con un tiempo de 4m38s41.



Con este título, la joven de 17 años -que también se consagró en los 400 metros libres-, consiguió la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Detrás de ella en el podio se ubicó otra argentina, Magdalena Portela Walter, quien ganó la medalla de plata con un registro de 4m49s44.



Hein y Portela Walter, junto a Malena Santillán y Lucía Gauna, también se colgaron la medalla de plata en los 4x200 metros relevo estilo libre femenino, cronometrando 8m10s84.



Dos nuevas alegrías para el equipo argentino volvieron a llegar desde el ciclismo, donde Julieta Benedetti se subió al segundo escalón del podio en la prueba Omnium femenina, y Alejo Betique ganó la medalla de bronce en velocidad masculino.



Santino Menin, por su parte, se quedó con la presea plateada en la prueba de un par de remos cortos masculino (M1X), logrando un tiempo de 7m09s66, poco menos de tres segundos por detrás del uruguayo Luciano García, que salió primero.