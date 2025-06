Loan: "Lo vi vivo en Uruguay, estaba con dos mujeres, otro niño y con bolsos" Sábado, 28 de junio de 2025 "Estaba con dos mujeres y otro niño. Me dijo que se le había muerto el gato hacía poco, y que tenía un primo que se llamaba Tomi", detalló la periodista uruguaya que asegura haber, incluso, intercambiado una charla con el nene.

La desaparición de Loan puede tener un giro sorprendente. Es que una periodista uruguaya asegura haberlo visto en Uruguay. En comunicación con Alejandro Pueblas, la mujer hizo la denuncia después de hablar con el hermano de Loan.



"Lo vi, estoy segura. Estaba con dos mujeres y otro nene. Me llamó la atención que estaban con bolsos. Hablé con él, en la plaza de Paysandú. Hasta me contó de su gato. Que se había muerto hace poco y le rezaba", detalló.



Este dato dice que lo confirmó con uno de los hermanos de Loan. "Me dijo que todo lo que me contó era cierto. Menos lo del primo. No había ningún primo Tomi. Pero sí lo del gato y el perro", remarcó.



"Hice la denuncia hasta en Interpol. La Policía buscó en las cámaras de seguridad que había acá. Yo me di cuenta después", sentenció.



CASO LOAN: "LO VI VIVO EN URUGUAY, EL HERMANO ME CONFIRMÓ LO QUE ME DIJO EL NENE"



A un año de la desaparición de Loan también surgió otro dato inesperado. Tiene que ver con el día en el fue visto por última vez. Es que el tío del nene, Antonio Benítez, siempre declaró que fueron hasta el naranjal por fruta. Nadie le creyó. Pero esto podría cambiar radicalmente.



"Todo volvió a su normalidad. Incluso hoy fuimos al naranjal. Recorrí el naranjal, Ricardo, y te voy a tirar una primicia, te voy a tirar una novedad. que la verdad que llamó la atención: porque el naranjal, el árbol al cual fue Benítez a buscar naranjas, hoy estaba lleno de naranjas", reveló Paula Bernini.



¿Qué significa esto? "Estamos hablando que un año después ese árbol tiene naranjas, es decir. que van a usar en defensa de Benítez que no mintió, que en el árbol había naranjas. Recordemos que cuando nosotros llegamos, ese árbol no tenía ni una sola naranja, ahora bien, ese naranja resultó que no estaba seco, hay cantidad de naranjas", remarcó.



"Entonces ahí es donde decimos, ¿y si Benítez fue verdaderamente a buscar naranjas, incluso hasta lo que uno mismo había visto? Hoy está en duda", resaltó Bernini.



Sobre la reacción de los padres, detalló que "En la casa hay tristeza, desolación, abandono. Hay llantos todos los días. Los padres se fueron. Se fueron a Corrientes".



"Se fueron en estos días justamente por el año que se cumplía de Loan, porque otra vez el periodismo y ellos, la verdad es que sienten muchas veces que se los cuestionó. Muchas veces sienten que 9 de julio no lo acompañó lo suficiente para seguir traccionando durante este año el pedido de justicia y el reclamo de que Loan aparezca. Por eso se fueron a Corrientes a reclamar al Poder Judicial de Corrientes", cerró.