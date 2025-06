Valdés reiteró poner valor agregado a la madera

Jueves, 26 de junio de 2025

En el panel de cierre de la primera jornada de la 1° Expo Foresto Industrial realizada en Ituzaingó, el gobernador Gustavo Valdés destacó el potencial del sector para generar empleo, atraer inversiones y promover el crecimiento sostenible.



En el panel de cierre de la primera jornada de la 1° Expo Foresto Industrial realizada en Ituzaingó, el gobernador Gustavo Valdés destacó el potencial del sector para generar empleo, atraer inversiones y promover el crecimiento sostenible de la provincia y el litoral. Enfatizó en la necesidad de planificación estratégica, valor agregado en origen y articulación público-privada para consolidar a la región como polo productivo.



"La política ya no es mirar la calidad institucional, hay que mirar el desarrollo, y el qué hacer para mantener la estabilidad", sostuvo Valdés.



Asimismo, el gobernador resaltó que "tenemos un potencial superior a otros países, en forestación, ganadería, arroz, y debemos de tener un nuevo pacto, con estabilidad, y tener acceso al crédito, al 2 % en dólares a pagar en 40 años es la ventaja competitiva de cualquier país. Con esto seríamos un misil, pero no lo hicimos, porque buscamos resultados inmediatos, queremos ganar las elecciones mañana, y necesitamos tomar una medida económica para mañana".



"El valor de la tarifa energética, golpea, pero antes para evitar esto terminaban generando 15 mil millones de dólares de subsidio por parte del Estado Nacional", rememoró Valdés y añadió que "lo terminábamos pagando, con créditos internacionales, que después viene la deuda que tenes que pagar, que tienen intereses, y en definitiva no resolvemos lo que hay que resolver" y por eso debemos contar con pacto de desarrollo" porque "hay que eliminar el déficit, si no lo haces de administraciones anteriores horrorosas es difícil que podamos salir de un pozo", remarcó Valdés.



De esta manera, continuó diciendo que "ahora cuando resolviste la macro hay que resolver otras, cosas como la inflación al 27%, que es una locura incalculable para un gobierno, y ahora comenzamos de alguna manera a proyectar, que es lo que debemos hacer en Argentina" pensando en "una mejor regularización que favorezca al sector", y mencionó la ley 25.080, considerando que "es clave para el desarrollo foresto industrial" teniendo en cuenta la regularización laboral de los trabajadores del sector.



Reactivación de la economía



Por otro lado, el mandatario continuó su alocución remarcando que "cambiamos de la huella de carbono que tenían los seguros, que eran los seguros verdes que habíamos lanzado, por un fondo y un incentivo donde tiene que estar atendido por el tesoro con una inversión de tipo forestal" y agregó que "nosotros atendimos y vimos lo que es la inauguración de los cuarteles forestales, pero es plata del tesoro, por única vez".



En ese sentido, dio cuenta que "Corrientes contiene energía" porque "nosotros somos unos productores de energía verde y limpia, es decir, producimos 100 megas" y agregó que estas cifras representan al 20% de lo que consume la provincia en promedio donde "el pacto era que todos llegábamos al 2025 consumiendo el 17%, como obligatoriedad, pero nadie puede corregirlo aún". lanzó.



Así, Valdés detalló que si bien la provincia supera la cifra por 3 puntos "nosotros cumplimos y los otros no, pero ¿hay sanción? No la hay, porque no hay ley, ni hay acuerdo posible".





Seguidamente, precisó que "esto mismo ocurre con los pactos fiscales" pero a la vez, indicó que "la principal responsable de la macroeconomía no son las provincias argentinas, sino que la principal distorsión que tiene la Argentina es el gobierno federal". "Entonces, tenemos que llegar a un pacto donde el gobierno federal sea responsable del manejo y la administración de políticas públicas", expresó Valdés.



Ante lo expuesto, el mandatario provincial insistió con el lineamiento de concretar pactos "donde verdaderamente el sector y los sectores, no solamente miremos la conveniencia particular, sino que nosotros miremos a largo plazo".



En ese sentido, llamó a trazar los objetivos mediante la construcción de fondos de garantías de desarrollo y sustentabilidad, "como lo tenemos con la provincia de Corrientes, y salir a buscar esas inversiones" ya que "hay herramientas que son fundamentales, pero hay que conversarlo estos espacios a través de los ministerios, y buscarle esa posibilidad" porque "a veces lo que pasa es que cuando vos ves un Estado difícil, te produce miedo, y el miedo te paraliza, pero tenemos que tener la ventaja competitiva, que es tener acceso al crédito y para eso necesitamos una economía muy fuerte".



A su vez, resaltó que "lo otro que tenemos que contar es con organismos que son fundamentales" porque "alguien nos tiene que dar una mano para ver cómo nosotros generamos empresarios que puedan tener tecnología a través del INTI, o podamos tener a través del INTA, con un sustento o un respaldo" y añadió a modo de ejemplo que "a veces te vas a buscar ayuda a un organismo del Estado que sabe y que genera tecnología, que es el Estado que nosotros vimos que nos empujó, que nos ayudó a crecer, que verdaderamente le dio potencia a la República Argentina".



Asimismo, a modo de reflexión, Valdés destacó que "creo que hay mucho por trabajar, pero con pasión" porque "si uno no tiene pasión, no tiene plan, no tiene objetivos y es muy difícil que nosotros podamos tener éxito, porque creo que estamos por el buen camino" y llamó a "mirar y hacer obras grandes para que Corrientes pueda salir adelante y la vez, tenemos que llegar a este segundo pacto entre los argentinos que es un pacto de estabilización que es de nuestra macroeconomía".



"Y tenemos que seguir y lo tenemos que hacer como nos convencimos de que debíamos tener democracia, ahora nos tenemos que convencer y hacer que la dirigencia política de la Argentina tome medidas responsables para acceder al crédito y con el crédito tenemos que acceder al desarrollo", volvió a recalcar instando a "comenzar a producir en más cantidad a menor precio porque sin dudas, ese es el futuro para posicionar a Argentina al mundo".



Por su parte, la ministra de Industria, Mariel Gabur expresó su agradecimiento a los presentes por ser parte del "proyecto del Gobierno de Corrientes" donde "planificamos estar cerca del sector tratando de atraer la tecnología e innovación a la provincia entendiendo que somos una provincia forestal con el fin de darle mayor visibilidad".



En tanto, Gabur solicitó el acompañamiento del sector forestal para "dejar sentado la presencia de Corrientes en la región y el mundo" con "sus proyecciones y ganas de crecer para ser parte esencial del sector foresto industrial del mundo", cerró dejando en evidencia que se apuesta a que la provincia continué con estos lineamientos de expo a futuro.



Paneles en la Expo Foresto-Industrial



Al momento del desarrollo en esta primera jornada de la Expo Foresto-Industrial que se realiza en el Parque Industrial de Ituzaingó se dividieron en 3 paneles con sus diferentes temáticas.



En primer lugar, desarrollaron el tema del Potencial Foresto-Industrial en la Región Litoral y en el que la moderadora de ese momento fue Paula Montenegro, presidente de la Comisión directiva de la Asociación del Plan Estratégico Foresto Industrial de Corrientes (APEFIC) presentes en esa mesa de exposición de ideas, Arturo Sandoval representante de la Asociación Forestal Correntina (AFOA); Osvaldo Kovalchuk de la Asociación de Fabricantes y Representantes de Máquinas, Equipos y Herramientas para la Industria Maderera (ASORA); Mercedes Omeñuka de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) y Orlando Stvass de CONINAGRO.



Luego, para el segundo panel se tocó el tema de Desafíos y oportunidades para la Foresto Industria, llevado adelante por Mariel Gabur, ministra de Industria, Trabajo y Comercio de la provincia de Corrientes; con la participación en esa mesa de Daniel Afione, presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); Nicolás Bronzovich, presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Manuel Chiappe, Subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal perteneciente al Ministerio de Economía; Ariel Saroka, secretario de Embajada, funcionario Diplomático de la Dirección de Promoción de Inversiones y Carlos Faroppa, Director General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay.



Por último, en el tercer panel se desarrolló el tema Perspectivas para el sector, llevado a cabo por Damian Di Pacce, Licenciado en Comunicación Social (UBA) y Doctor en Economía por la Atlantic International University, EEUU.