"Chiqui" Tapia presidente de la AFA llegará a Curuzú Cuatiá

Miércoles, 13 de agosto de 2025

Durante su estadía, participará de un evento social en el club Victoria. Estará acompañado de la Copa del Mundo.





Este martes 12 por la noche se confirmó que Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, arribará a Curuzú Cuatiá este sábado 16 para participar de una jornada en el Club Victoria. Habrá entrega de indumentaria deportiva y otras iniciativas sociales impulsadas por la AFA, con el "objetivo de acercar el fútbol y sus valores a la comunidad local".



Este será un regreso importante para Tapia a nuestra ciudad, ya que había estado en mayo de 2016 en calidad de vice segundo de AFA, previo a su elección como presidente. En aquella ocasión, recibió el respaldo casi unánime de la Liga para su candidatura, y estuvo acompañado de figuras clave como Pablo Toviggino, presidente ejecutivo del Consejo Federal, y Julio Larocca, vicepresidente de AFA.



