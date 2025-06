El otro balcón presidencial el pueblo Argentino saluda a Cristina K

Miércoles, 18 de junio de 2025

Los Argentinos se manifestaron, para reclamar que es anticonstitucional que se les prohíba poder elegir el candidato que les represente para gobernar esta Nación que es Republicana y Democrática.



La primera gran columna que se destacó fue la encabezada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al espacio Movimiento por el Derecho al Futuro. A su lado marcharon la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro Andrés “Cuervo” Larroque y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en una muestra de alineamiento político.



Otro de los protagonistas fue el ex ministro de Economía y ex candidato presidencial Sergio Massa, referente del Frente Renovador, que arribó a Plaza de Mayo pasadas las 14.30. En sus redes sociales compartió una imagen desde la plaza con la frase “DONDE HAY QUE ESTAR”, en mayúsculas. Su espacio movilizó cerca de 300 colectivos desde distintos puntos del conurbano y el interior del país.



En paralelo, una columna de legisladores de Unión por la Patria se desplazó desde el Congreso hasta el centro. Entre ellos estuvieron Máximo Kirchner, José Mayans, Juliana Di Tullio, Lucía Corpacci, Mariano Recalde, Germán Martínez, Cecilia Moreau, Leopoldo Moreau y Pablo Yedlin. También marcharon la diputada Victoria Tolosa Paz, quien afirmó en declaraciones desde el lugar: “Si vienen por ella, vienen por todos los que nos animamos a representar los intereses del pueblo”.



Cristina Kirchner habló desde su domicilio y su mensaje fue reproducido por altoparlantes ante una plaza colmada

También se hicieron presentes referentes del sindicalismo como Hugo Yasky, Roberto Baradel, Víctor Santa María y Juan Manuel Olmos, quienes compartieron la jornada con trabajadores y delegaciones gremiales de diversas ramas.



En simultáneo, detrás del escenario se ubicaron referentes del Partido Justicialista, entre ellos Guillermo Moreno, acompañado por figuras de su espacio como Pimpi Colombo, Horacio Valdez, Raúl Vázquez, Nydia Lirola y Gustavo Mendelovich. “Vinimos a defender a Cristina porque lo que está pasando es una aberración jurídica”, declaró Moreno.



También se hicieron presentes otros dirigentes como Eduardo Valdés, Teresa García, Julián Domínguez, Leo Nardini, Federico Otermín, Alejandro Dichiara, Paula Penacca, Luchy Alonso, Eduardo “Bali” Bucca, Leo Grosso, Tano Catalano, Topo Rodríguez y Mariel Fernández.





La manifestación se desarrolló sin incidentes y finalizó con la desconcentración progresiva de los asistentes

Mientras tanto, en la plaza, los parlantes comenzaron a transmitir el mensaje grabado de Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple arresto domiciliario. “Me gustó escuchar el ‘vamos a volver’”, expresó la exmandataria, provocando una respuesta inmediata de la multitud, que retomó el cántico con fuerza. “Vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza, y desde la trinchera”, agregó, desatando aplausos y vítores entre los manifestantes.



Durante toda la jornada, se mantuvo un importante operativo de seguridad coordinado por el Gobierno porteño, que desplegó más de 1.000 efectivos y puntos de control en los accesos a la ciudad. Colectivos procedentes de distintas provincias fueron inspeccionados en los retenes, aunque no se registraron incidentes y la desconcentración se desarrolló de manera ordenada.



Con el correr de las horas, la 9 de Julio y las calles aledañas comenzaron a normalizarse, mientras las imágenes aéreas mostraban cómo las columnas se retiraban por las veredas.