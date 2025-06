El Gobierno de Milei busca un lugar de detención para CFK

Miércoles, 11 de junio de 2025

El Ministerio de Seguridad descarta que la exmandataria sea trasladada de forma preventiva al Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres de la cárcel de Ezeiza. Es por eso que evalúan alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires.



Por pedido de la Justicia, el Gobierno busca un lugar de detención para Cristina Kirchner hasta que se defina la domiciliaria. Será para que esté alojada desde el momento en que se ponga a disposición del tribunal que la condenó hasta que sea aceptada y confirmada la domiciliaria en la dirección fijada para cumplir la pena de seis años de prisión.



El Ejecutivo sostiene que está definiendo qué establecimiento presentará y asegura que se ajustará a los requerimientos judiciales y cuidados sobre el perfil de la expresidenta. "No queremos show ni fotos. Vamos a respetar el proceso", expresan en Nación.



El Ministerio de Seguridad -que preside Patricia Bullrich- descarta que la exmandataria sea trasladada de forma preventiva al Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres de la cárcel de Ezeiza. Es por eso que evalúan alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires. "La Justicia pide un ámbito acorde a la persona que tiene que estar detenida y vamos a cumplirlo", agregan.



La Casa Rosada prepara además un plan de contención en caso de que la oposición convoque a una movilización masiva en contra de la definición de máximo tribunal sobre la causa Vialidad. Nación envió ayer fuerzas federales para liberar los cortes en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y desplegó agentes de las fuerzas de seguridad sobre los principales edificios públicos.



El Gobierno busca despegarse de fallo de la Justicia y mantiene la postura de que "es una decisión del Poder Judicial". Nación celebró además las palabras de Cristina Kirchner luego de que la Corte Suprema rechazara su recurso extraordinario. "Hay que reconocerle que no llamó al caos y que no nos atribuyó influencia en el fallo", expresan.



Es por eso que el Ejecutivo apunta a mantener la cautela sobre las declaraciones de los funcionarios al respecto y bajó la orden de que no se comunique ningún pronunciamiento a través de las cuentas oficiales, como de la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) y del Ministerio de Justicia.



La Casa Rosada sostiene que la baja de la candidatura de la expresidenta reformuló el esquema de polarización electoral que planificó la mesa política de La Libertad Avanza en las últimas semanas para las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. "Tenemos que definir de qué forma vamos a plantear la campaña", manifiestan en el oficialismo.



La mesa electoral de Balcarce 50 trabaja sobre la idea de que la exjefa de Estado no trasladará sus votos a los candidatos del Partido Justicialista que se presenten en la próxima elección. Apunta además a enfocar la discursiva en la "discusión de modelos" y en "llevar el modelo de Milei a la Provincia". Preparan nuevas instancias de negociación con el PRO y la UCR del territorio bonaerense.