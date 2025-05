Quiso vender un sillón por Facebook y le robaron $17 millones

Jueves, 15 de mayo de 2025



Anna Brandolín contó en sus redes sociales cómo fue el engaño. Ahora sortea el mueble para poder salir de la deuda que le dejaron los ciberdelincuentes.



Anna Paula Brandolín, actual reina de la Vendimia de Palmira y reina del Turismo de General San Martín 2025, denunció en sus redes sociales que junto a su madre fueron víctimas de una estafa por 17 millones de pesos al querer vender un sillón a través de Marketplace, la plataforma de comercio entre usuarios de Facebook.





"Una persona nos contactó muy amablemente y dijo que nos iba a pasar una seña por el sillón", contó la joven en un reel de Instagram. "Nos comunicamos por WhatsApp y nos pasó un comprobante en el cual había una cantidad mucho mayor de la que nosotros estábamos pidiendo. Dijo que había sido un error de su papá, que se iba a contactar con el banco para solucionarlo", agregó.



Hasta ese momento todo parecía normal. Podría haber sido un error genuino. Sin embargo, del otro lado, los ciberdelincuentes comenzaban a poner en práctica un aceitado método de ingeniería social.



"Esta persona nos llamó, desesperada, casi llorando. Nosotros le creímos, obviamente", recordó Anna, y aclaró que no tenían intención de quedarse con esa plata de más, que supuestamente les habían transferido, y pensaban devolverla.



"Nos llamó (desde) un número, supuestamente un asesor de Mercado Pago, que iba a ayudarnos a que a mi mamá no se le bloquearan las cuentas bajo sospecha de estafa. Y que iba a blanquear esas cuentas para que ella pudiera seguir manejándose normalmente. Y nos dio una cantidad de pasos, los cuales seguimos", explicó Brandolín.



Esta táctica es muy común en fraudes digitales. Los ciberdelincuentes falsifican comprobantes de bancos, replican sus formatos y modifican la información que contienen, y los envían a sus víctimas. Así, asumen el lugar de damnificados.



A partir de entonces, a la víctima real la apuran para devolver el supuesto dinero enviado de más y por equivocación. El mecanismo está estudiado y probado. Simulan llantos, pedidos desesperados y todo tipo de excusas. Pero todo es falso.



El estafador guio a Anna y a su mamá a sacar préstamos desde su cuenta. A esa altura, en la mayoría de los engaños, los argumentos son tantos que cualquier persona normal se pierde y se confunde. Así, con palabras y discursos rápidos, muchas vueltas, explicaciones de operatorias bancarias y demás, el ciberdelincuente, logran que la víctima, cansada y desorientada, haga caso.



"Esa plata que sacábamos de los préstamos nos hicieron enviarla a como seis CBU de los cuales en ningún momento nos pareció nada raro. Una vez enviamos esa cantidad le dijeron a mi mamá que iban a estar contactándose con ella mañana. Ahí fue cuando empezamos a sospechar", contó la reina del Turismo de San Martín.



Anna relató que se comunicaron con el número que los había contactado y quisieron seguir robándoles más dinero a través de préstamos. "Ahí, más o menos nos dimos cuenta. Y al finalizar la llamada nos dijeron que habíamos sido estafadas", contó la muchacha.



El resultado es una deuda de 17 millones de pesos de acá a 6 años. Ahora, Brandolín y su mamá decidieron sortear el sillón que pensaban vender entre todos los que voluntariamente hagan una donación.



"Contamos esto sin la intención de pedir nada, sino para que a nadie más le pase", finalizó Anna desde su cuenta @aanna.bra.



Cómo hacer la denuncia en caso de ser víctima de una estafa virtual o un ciberdelito





Existen diferentes alternativas en todo el país. El primer paso, siempre, es hacer la denuncia en una comisaría y/o en la Fiscalía más cercana a tu domicilio. Hay que llevar toda la información del caso que se disponga (números de teléfono, capturas de pantalla, etc). También se recomienda comunicarse y hacer la denuncia en:



Ministerio Público Fiscal. Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI): Sarmiento 663, Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (54-11) 5071-0044 o escribir y adjuntar la información por email a denunciasufeci@mpf.gov.ar





Ministerio Público Fiscal de CABA. Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI). Tel.: 0800-33- FISCAL (347225) o escribir y adjuntar la información por email a denuncias@fiscalia.gob.ar





División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina. Cavia 3350 1°. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel. 4800-1120/4370-5899 o escribir y adjuntar la información por email a delitostecnologicos@policiafederal.gov.ar





En caso de que creas que tus datos personales fueron expuestos, podés comunicarte con la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales para recibir información y asesoramiento para realizar denuncias de delitos relacionados con la privacidad o la protección de tus datos personales: Av. Pte. Gral. Julio A. Roca 710, Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel.: (54-11) 3988-3968 o escribir y adjuntar la información por email a datospersonales@aaip.gob.ar.