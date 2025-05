Una familia tipo necesitó en abril $ 1.110.063 para no ser pobre Miércoles, 14 de mayo de 2025 La canasta básica total (CBT) registró una suba de 0,9 % en abril, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

La canasta básica alimentaria (CBA), por su parte, aumentó 1,3 % en el cuarto mes del año.



La CBT acumuló un incremento del 8,4 % en lo que va del año, mientras que la CBA, del 11,8 %.



En cuanto a variación interanual, la CBT acumula 34 % y la CBA, 34,6 %.



La CBT, que incluye tanto alimentos básicos como los bienes y servicios no alimentarios que necesita una persona o familia para superar la línea de la pobreza, aumentó 0,9 % en abril y en ese mes un adulto necesitó más de $ 359.244 para no ser pobre. Una familia tipo necesitó $ 1.110.063 para superar la línea de la pobreza.



En tanto, la CBA, que solo calcula la comida mínima para la subsistencia y marca la línea de la indigencia, aumentó 1,3 % en el cuarto mes de 2025, por lo que un adulto necesitó más de $ 162.554 para no ser indigente, mientras que una familia tipo necesitó $ 502.291.



El último dato de la pobreza alcanzó al 38,1 % de las personas y al 28,6 % de los hogares en el segundo semestre de 2024, según el Indec.



En tanto, 8,2 % de las personas en el país se encuentran en situación de indigencia, una baja de 9,9 puntos porcentuales con respecto al informe del primer semestre de 2024.