El consejo y las cartas que deparan los astros para cada signo

Lunes, 12 de mayo de 2025

La astróloga y tarotista Laura Novillo revela qué le espera a cada signo según las cartas y cuál será el cristal recomendado.

ARIES (del 21 de marzo al 20 de abril)

Esta semana, la luna llena en Tauro te impulsa a evaluar tus valores y prioridades. Te sentirás motivado a buscar estabilidad en tus finanzas y en tus relaciones. La conjunción del sol con Urano traerá cambios inesperados que podrían abrirte nuevas oportunidades. Sin embargo, la cuadratura de Marte con Mercurio puede generar tensiones en la comunicación. Consejo del Tarot: El Carro (VII). Este arcano te anima a tomar el control de tu vida y avanzar con determinación. Enfócate en tus metas y no dejes que los obstáculos te detengan. Cristal: Cornalina. Este cristal te dará energía y motivación para seguir adelante. Sí que es importante que te expreses con claridad para evitar malentendidos.



TAURO (del 21 de abril al 20 de mayo)

Con la luna llena en tu signo, experimentarás una intensa energía emocional. Este es un momento propicio para reflexionar sobre tus deseos y metas personales. La conjunción del sol con Urano te hará sentir más audaz y dispuesto a romper con lo tradicional. No obstante, la cuadratura entre Marte y Mercurio podría causar conflictos en tus relaciones. Consejo del Tarot: La Emperatriz (III). Este arcano simboliza la abundancia y la creatividad. Conéctate con tus deseos y busca maneras de nutrir tus sueños. Cristal: Cuarzo Rosa. Utiliza este cristal para fomentar el amor propio y la autoaceptación así que mantén la calma y sé claro al comunicarte.



GEMINIS (del 21 de mayo al 21 de junio)

Esta semana, la luna llena en Tauro te invita a la introspección y a reflexionar sobre tus emociones más profundas. Te sentirás atraído hacia la búsqueda de tranquilidad. La conjunción del sol con Urano puede traer sorpresas en tu vida personal que te impulsen a explorar nuevas formas de bienestar. Sin embargo, la cuadratura de Marte a Mercurio podría hacer que enfrentes dificultades al expresar tus pensamientos, así que cuida tus palabras. Consejo del Tarot: La Luna (XVIII). Este arcano te recuerda que es momento de confiar en tu intuición y explorar tus emociones más profundas. No temas a lo desconocido. Cristal: Amatista. Este cristal te ayudará a clarificar tus pensamientos y a encontrar paz interior.





CANCER (del 22 de junio al 22 de julio)

La luna llena en Tauro resalta tus relaciones interpersonales y tu vida social. Te sentirás motivado a conectarte con amigos y a fortalecer lazos. La conjunción del sol con Urano puede llevarte a conocer personas interesantes que aporten algo nuevo a tu vida. No obstante, la cuadratura de Marte a Mercurio puede provocar tensiones en la comunicación, así que busca la claridad al expresar tus sentimientos. Consejo del Tarot: Los Enamorados (VI). Este arcano destaca la importancia de las relaciones y decisiones. Reflexiona sobre tus vínculos y toma decisiones que nutran tu bienestar emocional. Cristal: Cuarzo Verde. Este cristal promoverá la armonía en tus relaciones.



LEO (del 23 de julio al 22 de agosto)

Con la luna llena en Tauro, te sentirás impulsado a centrarte en tu carrera y tus ambiciones. Este es un momento excelente para evaluar tus metas profesionales. La conjunción del sol con Urano puede traerte oportunidades inesperadas en tu trabajo. Sin embargo, la cuadratura de Marte a Mercurio puede generar conflictos en tus interacciones laborales, así que mantén la diplomacia y evita la confrontación. Consejo del Tarot: El Sol (XIX). Este arcano trae luz y alegría. Es un buen momento para brillar y compartir tu creatividad con el mundo. Cristal: Citrino. Este cristal atraerá abundancia y positividad a tu vida.



VIRGO (del 23 de agosto al 21 de septiembre)

La luna llena en Tauro te anima a ampliar tus horizontes y a explorar nuevas ideas. Te sentirás más curioso y abierto a aprender. La conjunción del sol con Urano puede inspirarte a embarcarte en un viaje o curso que enriquezca tu vida. Sin embargo, la cuadratura de Marte a Mercurio puede crear confusiones en tus comunicaciones, así que asegúrate de expresar tus pensamientos con claridad. Consejo del Tarot: La Templanza (XIV). Este arcano te anima a encontrar el equilibrio en tu vida. Tómate un tiempo para reflexionar y ajustar tus rutinas. Cristal: Fluorita. Utiliza este cristal para fomentar la claridad mental y la concentración.



LIBRA (del 22 de septiembre al 22 de octubre)

Esta semana, la luna llena en Tauro te invita a reflexionar sobre tus finanzas y recursos. Te sentirás motivado a establecer un plan financiero claro. La conjunción del sol con Urano puede traer cambios inesperados en tus prioridades personales. La cuadratura de Marte a Mercurio puede causar tensiones en la comunicación con seres queridos, así que busca la armonía y evita malentendidos. Consejo del Tarot: La Justicia (XI). Este arcano te recuerda la importancia de la equidad y la verdad. Evalúa tus relaciones y busca el equilibrio en tus interacciones. Cristal: Lapislázuli. Este cristal promoverá la comunicación clara y la honestidad.



CAPRICORNIO (del 23 de diciembre al 21 de enero)

Esta semana, la luna llena en Tauro resalta tu creatividad y autoexpresión. Te sentirás inspirado a seguir tus pasiones y explorar nuevas formas de arte o diversión. La conjunción del sol con Urano puede traerte sorpresas agradables en tus proyectos creativos. Sin embargo, la cuadratura de Marte a Mercurio puede generar tensiones en la comunicación con amigos, así que mantén la calma y busca el entendimiento. Consejo del Tarot: La Rueda de la Fortuna (X). Este arcano sugiere que los ciclos están cambiando. Mantente abierto a las oportunidades que surgen y confía en el proceso. Cristal: Turquesa. Este cristal atraerá buena fortuna y comunicación efectiva.



ACUARIO (del 22 de enero al 21 de febrero)

Con la luna llena en Tauro, te sentirás impulsado a centrarte en tu hogar y tus raíces. Este es un momento propicio para evaluar tus necesidades emocionales y familiares. La conjunción del sol con Urano puede traerte cambios inesperados en tu vida personal. Sin embargo, la cuadratura de Marte a Mercurio puede provocar tensiones en la comunicación con tus seres queridos, así que busca la armonía y evita conflictos. Consejo del Tarot: El Ermitaño (IX). Este arcano te invita a la introspección y a buscar la sabiduría interior. Tómate el tiempo necesario para reflexionar sobre tus deseos y objetivos. Cristal: Ojo de Tigre. Este cristal te brindará protección y confianza en tus decisiones.



PISCIS (del 22 de febrero al 20 de marzo)

La luna llena en Tauro te invita a evaluar tus habilidades de comunicación y a fortalecer tus conexiones. Te sentirás motivado a compartir tus ideas y pensamientos con los demás. La conjunción del sol con Urano puede inspirarte a abordar temas que antes evitabas. No obstante, la cuadratura de Marte a Mercurio puede generar tensiones en tus interacciones diarias, así que mantén la paciencia y busca claridad al comunicarte. Consejo del Tarot: El Sumo Sacerdote (V) - Este arcano te anima a buscar la sabiduría y a confiar en tu intuición. Es un buen momento para conectar con tu espiritualidad. Cristal: Aguamarina. Este cristal promoverá la calma y la comunicación clara en tus emociones.