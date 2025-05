Intento de motín con heridos en la alcaidía de Paso de los Libres

Lunes, 12 de mayo de 2025

Los lesionados son parte del personal de guardia de la unidad de detención. El incidente se habría originado por la confirmación de prisión preventiva que algunos de los presos tuvieron horas antes. Los cabecillas fueron trasladados a Comisarías.



Un grupo de internos protagonizó ayer por la mañana un violento motín en el interior de la alcaidía de la Unidad Regional N°IV de la ciudad fronteriza de Paso de los Libres y si bien fue contenido en poco más de media hora, dejó algunos daños y efectivos lesionados. Hay al menos tres presos que serán reubicados en otras dependencias y una investigación judicial en marcha, informaron fuentes locales.



El violento incidente se inició en la madrugada del domingo e involucró a un puñado de detenidos recientes, alojados en una de las celdas de la dependencia situada en el casco céntrico de la ciudad.



Lo que empezó con algunos gritos e insultos, escaló rápidamente en un principio de motín, que obligó a los grupos especiales de Policía a actuar rápido para evitar mayores daños. Al menos tres internos que habían ingresado hace poco tiempo a aquella unidad de detención, se parapetaron con armas tumberas y algunas "chuzas" en su celda; incluso habían incendiado sus propios colchones en reclamo por su situación procesal.



Según se pudo establecer, a los tres sujetos con pesados prontuarios criminales por robos y otros tipos de delitos y procesos penales abiertos en ese mismo contexto, habrían sido notificados recientemente de la decisión de la Justicia del dictado de prisión preventiva por varios meses a cada uno y esto, indicaron los voceros, fue lo que habría desencadenado la furia y un plan pésimamente elaborado de los reos, de intentar un levantamiento masivo en la alcaidía y al que la Policía puso fin rápidamente.



Poco menos de una hora antes de haber iniciado los incidentes, el levantamiento de los detenidos fue sofocado.



Hubo mucha resistencia y ánimos bastante caldeados muros adentro de la unidad. Los efectivos intentaron negociar con los detenidos para que cedan en su comportamiento, pero todo fue infructuoso, hasta que llegó la orden de actuar.



Las fuerzas del orden debieron utilizar gas lacrimógeno y balas de gomas para hacer retroceder a los presos, no sin que hubiera previamente consecuencias para algunos efectivos que se hallaban de guarida y que terminaron lesionados.



Si bien nadie salió a explicar qué sucedió o porqué razón ocurrieron los disturbios, la Justicia inició de oficio una investigación para determinar los pormenores del incidente que afortunadamente no dejó víctimas.



La Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Paso de los Libres abrió una causa por "atentado a la autoridad, lesiones y daños".



Anoche, fuentes allegadas a la Policía de la provincia confirmaron que los tres principales responsables del levantamiento serían trasladados a otras dependencias, pero no se descarta que otros reos también sigan el mismo camino para evitar otros intentos de motines más.