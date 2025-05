Nuevo sistema de entrega de pañales sin intermediarios para los afiliados a PAMI

Lunes, 12 de mayo de 2025



El vocero presidencial tomó distancia de las denuncias y detalló el nuevo sistema de entrega a domicilio con "un ahorro de $5000 millones por año".



"A raíz de alguna información errónea, maliciosa, que estuvo circulando este fin de semana, quiero contar PAMI estableció un nuevo sistema de entrega de pañales a domicilio para los adultos mayores que va a generar un ahorro de 5.000 millones de pesos por año", anunció en la habitual conferencia de prensa.



Además, aseveró que "va a proveer los pañales a domicilio para evitar que algún vivo quiera revender los productos en Marketplace" al tiempo que aclaró que supondrá un ahorro de $5 mil millones por año.



"No solo robaban con la comida de los pobres, no solo robaban o extorsionaban a quien por bajos recursos tenía que seguir un plan social, sino que también se robaban los pañales de los adultos mayores; es increíble lo que pasaba en la Argentina", detalló.



En la misma línea, negó las acusaciones contra la administración libertaria, y pese a no hacer mención, deslizó la posibilidad de que las denuncias formen parte de la campaña electoral abierta. "Entiendo que estas cuestiones cuando varias campañas electorales suelen evidentemente recrudecerse la fake news y las malas intenciones y los atentados contra la buena gestión", subrayó.



El vocero apuntó contra las empresas proveedoras a las que responsabilizó por firmar un acuerdo "de manera coordinada" para "no participar del proceso", y postuló: "En la Argentina, el lobby empresario atenta ahora contra los adultos mayores y contra sus propios privilegios porque de manera coordinada se comprometieron a no participar de este proceso".



"Esta conducta además de anticompetitiva atenta contra el derecho de los afiliados del PAMI a recibir un mejor servicio", cuestionó, y agregó: "Servicio que va a ser de mejor calidad porque se revisaron las especificaciones técnicas y se adecuaron los parámetros de calidad establecidos por la ANMAT".



Por su parte, el funcionario advirtió: "A los empresarios prebendarios que hacían acuerdos con la vieja política para lucrar con las necesidades de la gente, sepan que eso se terminó".



Tras los señalamientos contra el Poder Ejecutivo, Adorni negó sobreprecios y aclaró: "Se cumplió con toda la normativa y, también esta licitación se intentó hacer sin éxito, 2017 y 2018, entiendo que fueron esos dos intentos y que ni siquiera hubo oferentes".



"Es un tema que si hay algo para decir lo tiene que decir la Justicia. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, incluso, hemos incentivado que se realicen auditorías para despejar cualquier tipo de duda", se escudó.



Por último, acusó a los medios de comunicación de publicar "con mala intención" denuncias falsas contra el Gobierno, y acusó a las empresas involucradas de "querer que esto salga mal".



"Lamentamos enormemente que estas cosas sigan ocurriendo, en Argentina, porque no terminan de entender que hay cosas que cambiaron; que cambió la lógica de no permitirle a los vivos que hagan negocios, en este caso, con el PAMI o con los abuelos", concluyó.