Arrancó el pago con aumento para PNC, jubilados y asignaciones Viernes, 9 de mayo de 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informa que hoy, viernes, comienza en Corrientes el cronograma de pagos de mayo para Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo (AUH).

Según el cronograma detallado por el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, hoy percibirán sus haberes, más el bono de 70 mil pesos anunciado, los siguientes beneficiarios:



Pensiones No Contributivas (PNC): Titulares con documentos terminados en 0 y 1.



Jubilaciones y pensiones mínimas: Titulares con documentos finalizados en 0.



Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF): Titulares con documentos concluidos en 0.



En cuanto a las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, ANSES informa que se abonarán todas las terminaciones de documento hasta el 11 de junio.



Para consultar la fecha y lugar específico de cobro, los beneficiarios en Corrientes pueden acceder a las siguientes vías:



A través del sitio web oficial de ANSES, en la sección Calendario de pagos.



Ingresando a mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, y luego seleccionando Cobros y Consultar fecha y medio de cobro.



Mediante la app mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, y dirigiéndose a Mis datos y Mis fechas de cobro.



A través de la Atención Virtual de ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionando Iniciar atención, Consultas rápidas y Cuándo y dónde cobro.