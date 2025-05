Lali: “Nunca fui lo que querían de mí y no me importa” Miércoles, 7 de mayo de 2025 Lali Espósito, una de las figuras más destacadas de la música pop, se encuentra en un punto de inflexión en su carrera. Desde sus primeros años en la televisión argentina, en telenovelas infantiles como Rincón de Luz y Floricienta.

Lali Espósito, una de las figuras más destacadas de la música pop, se encuentra en un punto de inflexión en su carrera. Desde sus primeros años en la televisión argentina, en telenovelas infantiles como Rincón de Luz y Floricienta, hasta su actual rol como artista global, la cantante recorrió un largo camino hacia la autodefinición.



Este cambio no solo es visible en su estética, sino también en la naturaleza de su música. En su último trabajo No vayas a atender cuando el demonio llama, la artista muestra una faceta más rockera, algo inesperado para quienes la conocieron en su etapa inicial, dominada por el pop juvenil.



Este álbum representa un giro significativo en su carrera, en el que decidió liberarse de las restricciones de las expectativas ajenas.



“Nunca fui lo que querían de mí y no me importa”, comentó en la entrevista para Rolling Stone, reflejando su postura ante las críticas y su firme decisión de seguir su propio camino, sin ceder a las demandas del mundo del espectáculo.