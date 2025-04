El caso Libra llega a Diputados y un ministro vuelve a ser interpelado Martes, 29 de abril de 2025 Desde Cavallo en 1996 que un integrante del Gabinete no se presenta ante la Cámara Baja. Este martes serán tres los funcionarios que responderán los cuestionamientos de los legisladores: Guillermo Francos, Mariano Cúneo Libarona y Roberto Silva.

Los diputados trabajaron esta última semana en cómo llevar adelante la interpelación en la Cámara Baja al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el Mariano Cúneo Libarona y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, por el caso Libra. Luis Caputo, de Economía, también fue citado, pero no asistirá.



Coordinada por el titular del Cuerpo, Martín Menem, los bloques presentarán propuestas que se definirán en la reunión de Labor Parlamentaria del martes, el mismo día en que, a partir de las 14, comenzará la sesión.



El último antecedente de interpelación a ministros data del 24 de abril de 1996, cuando en el hemiciclo de la Cámara se sentó durante varias horas Domingo Cavallo, por entonces titular de Economía en el gobierno de Carlos Menem.



“El gran desafío que tenemos es que todos puedan preguntar y que no se desvirtúe el procedimiento. Estamos trabajando con la Secretaría Parlamentaria, buscando darle un orden y una lógica”, le dijo el diputado Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal.



La sesión comenzará con una introducción que realizarán los funcionario. Luego los diputados solicitarán respuestas a las preguntas ya enviadas por los legisladores a la oficina de Francos. Posteriormente se abrirán las preguntas y respuestas de los bloques que solicitaron la interpelación, y en la nueva instancia las preguntas del resto de los diputados. Serán preguntas cortas y concretas a los funcionarios.



“El proceso del artículo 71 de la Constitución Nacional sobre la interpelación, que establece que cada Cámara del Congreso puede convocar a los ministros del Poder Ejecutivo para que expliquen y proporcionen informes, señala que el actor es el Congreso, que pregunta, y debe haber respuestas. Hay un ida y vuelta donde el actor conduce las preguntas. Nosotros definimos a quién le preguntamos”, aclaró Agosto.



La comisión investigadora

El otro punto central de la semana en el Congreso será la puesta en marcha de la comisión investigadora por el escándalo de la criptomoneda, que deberá definir a sus autoridades.



Son 28 diputados que están divididos, en primera instancia, en dos bloques de 14 legisladores cada uno. El oficialismo buscará que un legislador libertario quede al frente y, de esa manera, manejar los tiempos, retrasar el trabajo y el proceso a desarrollar por la comisión.







El primer nombre que surgió para encabezar el espacio fue el de la diputada Nadia Márquez, de La Libertad Avanza. También el radicalismo ofrece una candidata, Soledad Carrizo, para llevar adelante la investigación.



Nadia Márquez aclaró que “Pidieron una comisión investigadora los que silbaban para el costado frente a los bolsos (de José López) y tantos casos de corrupción del kirchnerismo -sostuvo Nadia Márquez-. Los que silbaban haciéndose los disimulados cuando le hicieron los dos últimos pedidos de informes verbales (interpelación) a la hoy diputada Victoria Tolosa Paz (exministra de Desarrollo Social) por las irregularidades de los planes Potenciar Trabajo. Para mí, esto es un circo político”.



Los sectores que impulsaron la creación de la comisión afirman que el oficialismo no puede conducirla. Unión por la Patria, que cuenta con seis integrantes más Julia Strada, no buscará la presidencia y apuesta por sectores de consenso. Por eso están mirando principalmente a los representantes de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño y Nicolás Massot.



Otros no descartan a Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, pero todos ellos están dentro de los 14 diputados que impulsaron la creación de la investigadora. Las conversaciones para romper esa paridad podrían abarcar a los representantes de los gobernadores y allí crecen las chances de proponerle la titularidad del cuerpo a Agustín Domingo, de Juntos Somos Río Negro.







“En los días que quedan habrá muchas conversaciones en esta idea de que le sirve al Gobierno que exista una comisión de investigación porque deslinda responsabilidades, si efectivamente no las tienen, y mejorara la futura performance que vaya a tener en el proceso judicial”, sostuvo Danya Tavela, la diputada radical critica de Democracia para Siempre.



El trabajo de la comisión

La comisión tendrá como objetivo investigar la sucesión de hechos vinculados a la promoción y difusión de la criptomoneda $Libra, que derivaron en pérdidas millonarias por parte de actores locales y extranjeros; y determinar el grado de participación y la responsabilidad política del presidente Javier Milei, la secretaria de la presidencia, Karina Milei; el vocero, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo, como también la de todos los ministros y funcionarios públicos involucrados en el caso.



Podrá remitir oficios y solicitar informes, documentos y antecedentes que sean relevantes al objeto de la investigación a entes públicos o privados, incluyendo sin limitación a cualquier órgano, funcionario o empleado de cualesquiera de los distintos poderes de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, o entes centralizados, descentralizados, autónomos y/o autárquicos. Es decir, podría citar al Presidente y a su hermana. También tiene entre sus facultades tomar declaraciones testimoniales, recibir denuncias, escritas u orales.



El tiempo de trabajo será de tres meses para la producción de sus informes, dictámenes y conclusiones. Una vez agotado el objeto de la investigación o transcurrido el plazo máximo fijado, y dentro de los 30 días corridos, debe elevar un informe final a Diputados detallando los hechos investigados y los resultados obtenidos.