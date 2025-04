El Cónclave comenzará el 7 de mayo para elegir el nuevo PAPA

Lunes, 28 de abril de 2025

Los cardenales se reunirán el 7 de mayo para elegir al líder espiritual de 1.400 millones de fieles de la Iglesia católica.



Ya tiene fecha el inicio del Cónclave para decidir quién será el reemplazante de Francisco como nuevo Papa.



Los cardenales fueron convocados a Roma para elegir al nuevo papa. Del total de 135 con derecho a voto -porque tienen menos de 80 años-, 80% fue designado por Francisco. Hay al menos dos menos que no estarán presentes por cuestiones de salud, mientras que otro no tendría permitido hacerlo por decisión del propio Francisco.





El encuentro de los llamados "príncipes de la Iglesia" constará de hasta cuatro votaciones diarias hasta que haya sido elegido al nuevo ocupante del Trono de San Pedro. Serán dos a la mañana y dos a la tarde hasta que uno obtenga dos tercios. Si al cabo de 30 votaciones no hay consenso, la última elección se definirá por mayoría simple.



El primer pontífice latinoamericano fue enterrado el sábado tras un solemne adiós en presencia de líderes internacionales y de 400.000 personas.



"Personalidad abierta"

Patricia Spotti espera que el nuevo pontífice "sea como el papa que falleció, como Francisco". "Debe tener una personalidad abierta para todos", dijo a la AFP esta mujer de 68 años que viajó de Milán a Roma por el Año Santo que se celebra este 2025.



Muchos fieles temen que el nuevo papa suponga un paso atrás con respecto al legado del jesuita argentino, marcado por la lucha contra los abusos sexuales a menores en la Iglesia, por un mayor lugar para mujeres y laicos y por la defensa de pobres y migrantes.



"Nuestro deseo es encontrar a alguien que se parezca a Francisco, que no sea el mismo pero en continuidad", indicó a la prensa el purpurado argentino Ángel Sixto Rossi, de 66 años. "Es posible que inicie el 5", señaló sobre el inicio del cónclave.



"Es difícil decir cómo imaginamos el perfil del nuevo papa", señaló el cardenal italiano Giuseppe Versaldi, de 83 años, sin derecho a voto. Tiene que haber "continuidad pero también avanzar al frente, no solo repetir el pasado".



El cardenal español José Cobo dijo a El País que no será "nada predecible". "Si Francisco ha sido el papa de las sorpresas, también lo será este cónclave", señaló en una entrevista publicada el domingo.



¿Cómo en la película?

El cónclave, que se celebra a puerta cerrada en la Capilla Sixtina, ha despertado fascinación desde hace siglos.



La reciente película homónima de Edwar Berger, que se alzó en marzo con el Óscar a mejor guion adaptado, lo popularizó aún más.



"Más de la mitad de nosotros viviremos nuestro primer cónclave. Es una oportunidad de mostrar al mundo que películas como "Cónclave" y otras parecidas no son la realidad", dijo el cardenal español Cristóbal López Romero al medio oficial Vatican News.



La película se desarrolla durante el proceso de elección de un nuevo papa, en reuniones a puerta cerrada. El relato ficticio juega con las tensiones entre facciones del Vaticano.



Pero las divisiones en el seno de la Iglesia no son una ficción. Las reformas impulsadas por Francisco y su estilo sencillo despertaron críticas entre los sectores más conservadores, que apuestan por un cambio más enfocado en la doctrina.



"Hoy necesitamos unirnos, no dividirnos", advirtió el domingo el cardenal de Malí Jean Zerbo, de 81 años, tras un rezo de los purpurados ante la tumba de Francisco.



Las apuestas

El cardenal alemán Reinhard Marx espera un cónclave de apenas "unos días".



Pero Roberto Regoli, profesor de la Universidad Pontificia Gregoriana, cree que no será rápido. "Estamos en un período en el que el catolicismo está experimentando varias polarizaciones" y los cardenales deberán "encontrar a alguien que sepa forjar una mayor unidad", dijo.



Con los conflictos y las crisis diplomáticas extendiéndose por el mundo, el italiano Pietro Parolin aparece como uno de los "papables" favoritos. Este cardenal ejerció como Secretario de Estado con Francisco tras ser nuncio en Venezuela.



La casa de apuestas británicas William Hill lo pone por delante del filipino Luis Antonio Tagle, seguido del cardenal ghanés Peter Turkson y del también italiano Matteo Zuppi.