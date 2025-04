Jubilados: aumentó los haberes mínimos y máximos para mayo

Lunes, 28 de abril de 2025

El haber mínimo ascenderá a $296.481,74, mientras que el haber máximo alcanzará los $1.995.041,47. El aumento se enmarca en el nuevo esquema de movilidad jubilatoria dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/24.



La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos valores de las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que regirán a partir de mayo de 2025. La actualización, publicada a través de una resolución firmada por el director ejecutivo Fernando Omar Bearzi, establece un incremento del 3,73%, de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, informado por el INDEC. La medida se confirmó a través de la Resolución 211/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial.



De este modo, el haber mínimo ascenderá a $296.481,74, mientras que el haber máximo alcanzará los $1.995.041,47. El aumento se enmarca en el nuevo esquema de movilidad jubilatoria dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/24, que reemplazó la fórmula anterior de actualización y fijó un mecanismo de ajuste mensual basado en la inflación.



Además de los haberes jubilatorios, la resolución también fijó otros valores clave:



Prestación Básica Universal (PBU): pasará a ser de $135.626,86.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): se ubicará en $237.185,39.



Por otra parte, se actualizaron las bases imponibles para el cálculo de aportes y contribuciones:



Base mínima imponible: $99.855.

Base máxima imponible: $3.245.240,49.





Bono de $70.000: quiénes lo cobran

El Gobierno Nacional confirmó que continuará entregando el bono de ingresos adicional durante el mes de mayo. El objetivo de este refuerzo que se adjunta a ciertas de las prestaciones del organismo, como las pensiones y jubilaciones, es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que sus beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.



Este extra se entrega junto con los haberes actualizados a los jubilados y pensionados. Y el monto, de acuerdo a lo comunicado por el gobierno de Javier Milei, seguirá congelado y no se prevén actualizaciones para los próximos meses.



De esta manera, el requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $296.481,75. En estos casos, el bono se cobra completo, es decir, $70.000. Quienes perciban montos superiores, pero menos de $366.481,75, recibirán un ingreso adicional hasta alcanzar esta suma.



Cuándo cobro la jubilación de ANSES en mayo

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos



DNI terminados en 0: 9 de mayo.

DNI terminados en 1: 12 de mayo.

DNI terminados en 2: 13 de mayo.

DNI terminados en 3: 14 de mayo.

DNI terminados en 4: 15 de mayo.

DNI terminados en 5: 16 de mayo.

DNI terminados en 6: 19 de mayo.

DNI terminados en 7: 20 de mayo.

DNI terminados en 8: 21 de mayo.

DNI terminados en 9: 22 de mayo.



Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo



DNI terminados en 0 y 1: 23 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo.



Pensiones No Contributivas



DNI terminados en 0 y 1: 9 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo.