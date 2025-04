El Ruso Lohrmann quiere que lo extraditen a la Argentina

En septiembre de 2024 se fugó de una cárcel de Portugal. Está detenido en España y pidió cumplir su condena en nuestro país.



El 7 de septiembre de 2024 se fugaron 5 presos de la cárcel Vale de Judeus, de Portugal, entre ellos Rodolfo Lohrmann (62) conocido como el Ruso.



El jueves 6 de febrero de 2025 lo recapturaron en Alicante, España, junto a Mark Cameron Roscaleer, otro de los fugitivos.



El jueves 17 de abril, la Policía Española entregó a Cameron Roscaleer a la Policía Judicial de Portugal en un trámite que se hizo en el Centro de Cooperación Policial y Aduanera de Caia, Badajoz.



Lohrmann permanece en territorio español. Se opuso a la extradición a Portugal. Pidió que lo regresen a la Argentina donde quiere seguir cumpliendo el resto de la condena.



El 22 de octubre de 2018 un Tribunal de Portugal condenó a Lohrmann a 18 años y 10 meses de prisión por asalto a bancos y camiones blindados.



Pretende que lo deriven a nuestro país para completar los años que le quedan de la sentencia y además deberá enfrentar el juicio por el secuestro Cristian Eduardo Schaerer (21). Por el momento no se tomó una decisión sobre el detenido.



A Lohrmann y a Horacio Potrillo Maidana lo detuvieron a fines de 2016 cuando alistaban un asalto a un blindado en la ciudad portuguesa de Aveiro.



Recién en febrero de 2017 lograron establecer sus identidades y, mediante la Interpol, la Policía de Portugal supo que tenían pedidos de captura internacional por el secuestro de Schaerer.



Potrillo Maidana sigue en la cárcel de Vale de Judeus. No formó parte de la fuga masiva.



El 23 de febrero de 2018, el entonces juez federal Carlo Soto Dávila y el fiscal Flavio Ferrini viajaron a Portugal y hablaron con Lohrmann para tratar de establecer el paradero de Cristian Schaerer. Pero no aportó nada.



El secuestro del joven estudiante correntino se produjo alrededor de las 23 del 21 de septiembre de 2003, en su casa en el barrio Las Tejas.