Este miércoles dictaminan el juicio del Diputado pedófilo Kiczka

Miércoles, 16 de abril de 2025

Los hermanos Kiczka enfrentan cargos por tenencia de pornografía infantil y abuso sexual. El Tribunal podría dictar sentencia este miércoles.



Se prevé que si hay acuerdo el Tribunal Oral Penal N1 de Posadas podría dar a conocer este miércoles su resolución. Es decir, si uno o los dos procesados son encontrados culpables o inocentes de las acusaciones por las que están imputados.



Germán y Sebastián Kiczka están siendo juzgados por tenencia y distribución de Material de Abuso Infantil (MASI), en tanto que a Sebastián se le agrega el delito de abuso sexual de una menor de 16 años.



De ser considerados culpables, podrían recibir una sentencia de hasta 15 años de prisión efectiva. El debate se inició el pasado 31 de marzo. Los hermanos Kiczka se encuentran alojados en la cárcel de la ciudad de Loreto desde agosto del año pasado. En tanto, el ex legislador fue destituido en septiembre.



La investigación contra los hermanos Kiczka comenzó en febrero del año pasado a través de una alerta realizada por la organización estadounidense ICMEC (sigla en inglés para el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados) encargada de generar e la detección de una red de pedofilia en Misiones.



"Tenemos acreditada nuestra teoría del caso"

El fiscal Martín Rau confirmó que ya no quedan más elementos por presentar de su parte: "Terminamos con la producción de nuestro caso. Tenemos estimado que está acreditada nuestra teoría del caso. Hoy (por el martes) se terminó con la recepción de las pruebas y quedamos listos ya para alegar mañana (por este miércoles) a las 8:30", dijo en diálogo con la prensa.



Respecto a la declaración de la psicóloga convocada como testigo, el fiscal fue enfático: "Fue implacable. No hubo una sola pregunta de la defensa que pudiera desestabilizar su discurso, en casi una hora y media de interrogatorio".



La psicóloga había certificado que ambos hermanos son plenamente conscientes de su accionar, especifica Economis.



En cuanto a la ampliación de la indagatoria de Sebastián Kiczka, Rau relativizó su impacto: "La declaración indagatoria es un acto de defensa, el imputado no está obligado a decir la verdad. La escuchamos, la analizamos, pero en términos probatorios no es algo que realmente nos importe".



"Las audiencias siguen siendo cerradas"

Por su parte, el abogado Gonzalo De Paula, defensor de Germán Kiczka, hizo una breve intervención pública para aclarar su postura: "Nunca tuve animosidad con nadie. Soy abogado multifuero y vivo en Apóstoles, voy y vengo todos los días, las jornadas son agotadoras. Pero quiero aclarar que no pienso de la misma manera que la agencia fiscal ni que mis colegas".



Sobre el tratamiento mediático del proceso, De Paula criticó que se comenten aspectos de las audiencias que son privadas: "Salir a decir lo que ocurrió en una audiencia no se condice con el buen desempeño profesional. Las audiencias siguen siendo cerradas".



Consultado por un caso específico mencionado en redes sociales- donde una testigo habría dicho que el padre de los acusados intentó evitar el secuestro de una computadora-, De Paula respondió: "Como lo dije en el alegato de apertura, lo importante no es quién es el dueño de una cosa mueble, sino quién hace uso de ella. El testimonio fue que el padre repetía que su hijo era diputado, para evitar que se lleven la computadora. Fue una defensa del padre, no una prueba".



La audiencia final se realizará el miércoles a las 8:30 en el Salón de Usos Múltiples del Edificio de Tribunales. Será abierta al público.