Motochorros robaron a una periodista correntina

Miércoles, 16 de abril de 2025

La tiraron de su bicicleta y resultó con lastimaduras en la cabeza, el rostro y las extremidades. Los delincuentes huyeron sin llevarse nada tras los gritos de auxilio de la víctima. Analizan las cámaras de vigilancia de la zona.

Guadalupe Ortellado, una reconocida conductora radial de la capital correntina, terminó con lesiones de consideración en todo el cuerpo luego de ser brutalmente atacada por motochorros que intentaron robarle sus pertenencias, cuando regresaba a su casa tras sus clases en la facultad de Derecho. "Pensé que se terminaba toda mi carrera, cuando me tiraron en plena avenida y pensé que me iban a llevar por delante los autos", dijo la colega, quien debió ser hospitalizada.



Fue alrededor de las 15:30, volvía a mi casa en bicicleta luego de ir a clases al campus de la UNNE donde estoy cursando Abogacía. "Elijo siempre circular por calles transitadas como las avenidas, justamente por una cuestión de seguridad, y nunca me había pasado algo así", relató la periodista y locutora.



Ortellado dijo que sospecha que los delincuentes, a bordo de una motocicleta, ya la habían cruzado previamente como analizándola para ver qué podían robarle. Guadalupe llevaba una mochila con sus pertenencias de estudio y una riñonera donde tenía dos teléfonos, el personal y el laboral, junto con otros objetos de valor.



"Los tipos se colocaron bien pegada a mí y uno de ellos se abalanzó cuando todavía íbamos circulando. Comenzó a tironearme muy fuerte de la riñonera, a tal punto que golpeábamos los cuerpos, pero no se cortó la cinta y esto hizo que perdiera el equilibrio y cayera al asfalto a la velocidad que ellos me arrastraban", dijo a época.



Guadalupe contó que habitualmente suele andar en bicicleta y con casco, pero esta vez se lo olvidó. "En el momento en el que me atacaron y caí al piso pensé lo peor de lo peor; que no iba a poder seguir estudiando ni trabajando. Ya pensaba en las secuelas de los golpes, porque tras golpear contra el pavimento me comenzó a doler todo. No sabía si me había roto algo. Los delincuentes huyeron porque comencé a gritar pidiendo auxilio y rápidamente los vecinos salieron a ver y a socorrerme".



En pocos minutos, una ambulancia y patrullas policiales arribaron al lugar. Mientras trasladaban a la colega hasta el Hospital Escuela, algunos vecinos dejaron a resguardo en sus casas las pertenencias de la periodista.



Guadalupe es una reconocida periodista, de amplia trayectoria, que actualmente conduce programas en la radio de la Universidad Nacional del Nordeste.



Tuvo lesiones en la cabeza, graves raspones en la frente, un severo golpe en la parte superior de la nariz, los brazos, las manos y la cadera. Afortunadamente, no tiene fracturas. "Dentro de todo la saqué bastante barata, pudo haber sido peor si me llevaba por delante alguno de los autos cuando caí".



Las denuncias ya están formuladas y la Policía analiza las cámaras para tratar de establecer quiénes son los responsables de tan brutal ataque; uno más de motochorros que no logran perpetrar sus robos, pero dejan secuelas en sus víctimas. La Comisaría Décimo Novena tiene jurisdicción en aquel lugar.