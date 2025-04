Un exagente de EEUU tiene datos sobre el secuestro de Loan

Martes, 15 de abril de 2025

Viviana Canosa, la conductora afirmó que el hombre que inspiró Sonido de libertad tiene datos sobre el menor desaparecido, pero denunció falta de apoyo del Gobierno y apuntó contra Bullrich.

Viviana Canosa sorprendió al revelar en su programa que se reunió con Timothy Ballard, el exagente estadounidense que inspiró la película Sonido de libertad, y que éste le aseguró tener información clave sobre Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en Corrientes.



La periodista denunció públicamente que Ballard no recibió ningún tipo de colaboración por parte del Gobierno argentino, y expresó su indignación ante la falta de acción de las autoridades. "Me contó todo. Me dijo que nadie del Gobierno lo ayudó. Ni Patricia Bullrich, quien me decepcionó", sostuvo al aire.



Canosa explicó que fue él quien se contactó con ella para compartir su intención de colaborar en el caso de Loan. Sin embargo, según relató, encontró un escenario de indiferencia total.



"El Gobierno no lo ayudó. Al Gobierno no le importa nada. Solo las criptomonedas", acusó la conductora. Además, señaló a la ministra de Seguridad como una de las grandes decepciones, al considerar que no intervino cuando podría haberlo hecho.



Quién es Timothy Ballard



Timothy Ballard es un exagente de seguridad estadounidense especializado en la lucha contra la trata y la explotación infantil. Fundó Operation Underground Railroad (O.U.R.), una ONG que realiza rescates en colaboración con autoridades locales en todo el mundo.



Ballard podría colaborar en el caso Loan en Argentina aportando experiencia en operativos de búsqueda, análisis de redes de trata y tecnología avanzada de rastreo. Su intervención podría brindar visibilidad internacional y apoyo técnico a las autoridades locales.



Mientras tanto, la familia de Loan continúa esperando respuestas concretas, y la posibilidad de que Ballard intervenga directamente genera nuevas expectativas.