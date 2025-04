Un Policía Uniformado era cliente de "búnker narco" Lunes, 14 de abril de 2025

Los investigadores venían vigilando la vivienda por sospechas de numerosos delitos. Los tres demorados tienen antecedentes por robos y hurtos. Hallaron vainas servidas y balas calibre 9 milímetros, pero no había ningún arma de fuego en la casa.

Un allanamiento por una causa de robo derivó impensadamente en el hallazgo de un "búnker narco" completamente operativo y vendiendo estupefaciente a vecinos de la zona. Hubo al menos tres demorados, uno de ellos, policía provincial, armado y uniformado, quien fue desafectado preventivamente de la fuerza. Dijo que había ido a esa vivienda a reparar su celular, pero también habría admitido haber consumido estupefaciente, informaron fuentes allegadas al caso.



El procedimiento se llevó a cabo el sábado pasadas las 15, cuando personal de la comisaría Decimos Sexta, encabezó un allanamiento en el marco





TAMBIÉN DOCUMENTOS Y BILLETERAS AJENAS.

de una investigación por robo. La casa vigilada y "marcada" por los investigadores, está emplazada en la intersección de las calles Sánchez de Bustamante y Verona, en el límite entre el barrio San Marcelo.



Según los datos que tenían los policías, en aquella vivienda pudo haber estado la motocicleta marca Zanella ZB de 110 cc., robada recientemente en una cancha de fútbol y que en paralelo con estos allanamientos, se logró recuperar en otro lugar. La orden de allanamiento ya estaba expedida y en la finca se sabía que se producían otros ilícitos, por lo que la fuerza ingresó igualmente y se topó con una operación en progreso de venta de estupefaciente al menudeo, en el que procedieron a la demora de tres personas de apellidos Acosta, Saucedo y Sena. El primero de ellos sería quien regenteaba el lugar. Los tres demorados poseen prontuarios por robos y hurtos. Acosta es uno de los responsables del "búnker narco", la otra es una mujer de apellido Mora que no quedó detenida.



En el lugar la Policía halló 13 equipos de telefonía celular de distintos modelos y marcas, todos de dudosa procedencia; así como 47 microdosis de cocaína a la venta y poco más de $200.000 en efectivo. Otro detalle que no pasó desapercibido para los investigadores, fueron las cuatro vainas servidas y una intacta de balas calibre .9 milímetros en la vivienda; aunque no localizaron el arma de la que fueron disparadas. También para sorpresa de los investigadores, dentro de la casa había un Cabo Primero de la Policía de Corrientes, armado y uniformado, quien dijo que venía a reparar su teléfono.



El sujeto fue arrestado y se le hicieron los dopajes correspondientes. El funcionario habría reconocido que consumió drogas dos horas antes del procedimiento. Presta servicio en la localidad de Mocoretá. Quedó preso en la comisaría Primera y con un sumario interno. Todo parece indicar que el efectivo era uno de los clientes del lugar. La investigación recayó ahora sobre un Juzgado Federal, que continúa con la causa abierta.