Presionan para que avance el proyecto de Ley de Discapacidad en Emergencia Martes, 8 de abril de 2025

De no conseguir respuestas en la próxima semana, amenazan con nuevas marchas de cara al mes de mayo. Este martes a las 10, se presentará una nota en la Cámara de Diputados de la Nación presionando para que avance el proyecto de Ley de Discapacidad en Emergencia. A su turno, mientras sesionen por el escándalo de $LIBRA, el legislador Daniel Arroyo -autor de la iniciativa- también planteará un emplazamiento de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. De no conseguir avances, los prestadores de servicios del área advirtieron que podrían convocar a una marcha a principios de mayo.



Los anuncios tuvieron lugar durante una conferencia de prensa que organizó el Foro Permanente de Discapacidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pasado lunes 7. Fue en este marco que expresaron su preocupación y urgencia por el atraso en los valores de los aranceles prestacionales, que hasta enero del 2025 superó el 64%.



El proyecto plantea, principalmente, una recompensación de emergencia mensual basada en el Índice de precios al consumidor (IPC) y un estudio de costos anual, que permita ajustar los aranceles de manera realista, garantizando así los servicios previstos en la Ley 24901, con la calidad y eficiencia necesaria. Es acompañado por el bloque del peronismo, la izquierda, de la Coalición Cívica, los dos de la UCR, Innovación Federal y Encuentro Federal; pero no lleva la firma del PRO ni de La Libertad Avanza.



Ya se aprobó en la Comisión de Discapacidad y en la de Acción Social y Salud. Resta pasar por la de Presupuesto y Hacienda de Diputados, la cual no se reúne hace al menos 8 meses. "Instamos a todos los legisladores a acompañar la iniciativa y que se trate con urgencia", exigieron las autoridades de la organización.



El nomenclador que regula el precio de todos los servicios no se actualiza desde febrero del 2023, y si bien le Gobierno actual ha brindado aumentos, ninguno alcanzó a la inflación ni logró recompensar lo ya atrasado. De la conferencia participaron el diputado de Unión por la Patria y presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja, Arroyo; así como Valentina Bassi, actriz y madre de una persona con discapacidad; Pablo Bolego, titular de ATRAES y vocero del Foro; y Eduardo Maidana.



"La Comisión de Presupuesto no se ha reunido en los últimos ocho meses, así que mañana (por hoy, martes) en el recinto vamos a hacer un emplazamiento. Si logramos tener quorum y se acepta, se los obliga a reunirse a sus miembros, habiendo establecido un día y fecha para tratar el tema. Yo lo voy a pedir para la semana que viene", aclaró el legislador.



En este sentido, añadió: "Aspiro a que sea unánime, no me queda claro que vaya a ser así, pero que tenga el mayor nivel de apoyo posible. Se han vetado las leyes de financiamiento universitario y la movilidad jubilatoria, y no tenemos Presupuesto. En la Comisión estamos todos los bloques, en ese tema creo que estamos de acuerdo".



Durante el encuentro de este lunes, anunciaron que hay 150.000 puestos de trabajo que están en riesgo y alrededor de 200.000 personas con invalidez a punto de perder sus prestaciones, servicios fundamentales para su desarrollo y bienestar.



"El 52,9% de la población está sumida en la pobreza, y las personas con discapacidad no escapan de esta realidad. En este contexto, lejos de brindar respuestas, el Poder Ejecutivo ha lanzado una campaña de difamación contra el colectivo, persiguiendo y recortando las Pensiones No Contributivas", dispararon desde el Foro.



Las críticas al Gobierno por las medidas en discapacidad

Ante esto, el diputado Arroyo aprovechó para criticar dos medidas de la gestión de Javier Milei. Por un lado, si bien reconoció que las auditorías a las pensiones por invalidez laboral no contributivas son acertadas, pues hay personas que gozan de este beneficio sin percibir una discapacidad, cuestionó los métodos: "Es un lío bárbaro al ponerlos en ese estado de desesperación".



"Les llega una carta documento, un mensaje, no saben qué pasa ni a dónde ir. Los datos que se tienen de los pacientes suelen ser viejos, la persona probablemente ya se haya mudado de domicilio. Si le llega la carta documento tres veces y no responde en ninguna ocasión, se le da de baja la pensión absurdamente", manifestó.



A mediados de enero, se oficializó que se aplicará una nueva tabla de baremos para otorgar pensiones para personas con discapacidad. En este, a la hora de hablar de las distintas calificaciones, el texto actual utiliza términos como "retardado", "imbécil", "idiota" y "débil mental", los cuales se habían dejado de utilizan en la psicología hace tiempo. "Son procesos que atrasan y se suman a los maltratos que el colectivo ya recibe", añadió el legislador.