Diputados: Tratarían la estafa de la cripto en una sesión especial Martes, 8 de abril de 2025 Se busca tratar la conformación de comisiones investigadoras contra Javier Milei y pedido de informes a diferentes integrantes del Poder Ejecutivo, entre ellos Guillermo Francos y Karina Milei. Per no alcanzarían el número necesario para tratar.

En una nueva sesión en la Cámara de Diputados, la oposición tratará de reactivar el debate de los proyectos sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA que involucra al presidente Javier Milei en lo que sería una sesión especial. Sin embargo, el quorum está en duda.



La sesión iniciaría a las 12 por pedido de los legisladores de distintos bloques contrarios al oficialismo para debatir la creación de una Comisión Investigadora, además de tratar la prórroga por dos años de la moratoria previsional que venció el 23 de marzo.



Pero, para poder llevar delante de la sesión para la votación de las leyes, se exige un mínimo de 129 diputados sentados en sus bancas. Pero si se basa en las firmas de los distintos espacios que pidieron la sesión, el número para el quorum es insuficiente.



Rodrigo de Loredo habría llegado a un acuerdo con los operadores del oficialismo y tendría que ver con que la UCR no aportaran al quorum a cambio de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, utilice su informe de gestión para responder las consultas sobre el escándalo Libra.



En la oposición contabilizaban a 92 para el quorum de los 98 integrantes de Unión por la Patria, 9 de los 12 de Democracia para siempre, a 8 de 15 de Encuentro Federal, los seis de la Coalición Cívica y los cinco del Frente de Izquierda. Pero si ninguno se ausenta, hay 121.



Además, en la misma sesión se buscará aprobar una moción que emplace a la comisión de Presupuesto y Hacienda, la cual preside José Luis Espert.



En cuanto a lo que corresponde a la moratoria previsional, en el bloque, la mayoría no está de acuerdo con la persistencia de ese mecanismo y se inclinan por otros instrumentos que tengan en cuenta la proporcionalidad de los aportes para poder calcular los haberes.