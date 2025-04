El Gobierno nacional buscará saltearse instancias y llegar directamente a la Corte Lunes, 7 de abril de 2025

El Senado rechazó el pliego de Manuel García Mansilla. El abogado no puede firmar fallos por una cautelar del juez Ramos Padilla. Ante el rechazo de García Mansilla, Gobierno nacional presentó hoy, domingo 6, un salto de instancia (per saltum) para que la Corte intervenga. Según destacaron, pretenden revertir la medida sin pasar por instancias inferiores. Desde Casa Rosada no descartan su salida. "No creemos que siga", sostuvieron fuentes oficiales.



El recurso fue posible porque el caso tramita en el fuero contencioso-administrativo. Es el único ámbito donde puede aplicarse esta vía. Referentes judiciales critican la jugada. Señalan que afecta la división de poderes. García-Mansilla evitó ir a su despacho tras el rechazo del Senado.



Comenzaron las especulaciones sobre su renuncia. En Tribunales afirman que su continuidad es constitucional. Pero consideran que daña su trayectoria. Para el oficialismo, la Corte debe resolver el tema cuanto antes. En paralelo, ya analizan otras opciones.