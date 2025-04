Vischi justificó su rechazo a los pliegos de Lijo y García-Mansilla

Viernes, 4 de abril de 2025

El legislador correntino aportó su voto para se rechace el pliego propuesto por el gobierno de Milei que aspiraba a que Lijo y García-Mansilla integren la Corte Suprema





El senador nacional por Corrientes, Eduardo Vischi (UCR), fundamentó su voto en el Congreso, que terminó por sellar el destino de los pliegos de Lijo y García-Mansilla. "El Gobierno cree ganar una batalla poniendo los jueces en comisión cuando afecta en forma contundente la institucionalidad de la justicia. Las inversiones no se atraen a las atropelladas", dijo el legislador.



"Tenemos que tener la posibilidad de que se nombren jueces y que les den confianza a la ciudadanía. No es plausible alegar que el Senado se demoró en tratar estos pliegos. Hubo un trabajo de diálogo para tratar de ver cómo avanzar. Sin embargo, no se pudo lograr", expresó Eduardo Vischi, en su alocución en el Senado, al fundamentar su voto negativo.



Luego, agregó: "El Gobierno cree ganar una batalla poniendo los jueces en comisión cuando afecta en forma contundente la institucionalidad de la justicia. Es necesario ponerle fin a este proceso de errores que generan un gran fracaso de la política para sostener a nuestras instituciones. Que sea una bisagra para empezar de nuevo", dijo.