Para cruzar el puente internacional de la Integración, que une Santo Tomé (Corrientes, Argentina) con San Borja (Río Grande do Sul, Brasil), los viajeros deberán conocer las tarifas correspondientes a abril de 2025, y que fueron difundidas recientemente en las redes sociales de Mercovía S.A., la concesionaria del Puente de la Integración.





Según publicó la empresa Mercovía S. A. en sus cuentas oficiales, los valores son: automóvil sin residencia en Santo Tomé o en San Borja deben abonar 21.000 pesos o bien 100 reales (idéntico valor a marzo del corriente año). Automóvil más embarcación, sin residencia en las localidades nombradas, deben pagar 32.000 pesos, o bien 150 reales (hasta el mes pasado abonaban 31.000 pesos o 150 reales).



Transporte de pasajeros internacional (colectivos), con o sin residencia en alguna de las dos localidades mencionadas, deberán abonar 65.000 pesos o bien 300 reales (mismo valor que en marzo).





Los automóviles con residencia en Santo Tomé o en San Borja (Tráfico Vecinal Fronterizo), como también las motos registradas en ambas localidades, no abonan peaje. En esta oportunidad, los valores sufrieron modificaciones en la moneda argentina, mientras que no ocurrió lo mismo en la moneda extranjera.



Transporte internacional



Por otro lado, el valor del transporte internacional durante el mes de abril es de $4000 (costaba $5000), o bien R$20. Los horarios son los siguientes: De Santo Tomé a San Borja salen a las 06.00, 09.00, 12.00, 14.30 y 18.00 horas. Mientras que de San Borja a Santo Tomé los horarios son los siguientes: 07.00, 10.00, 13.00, 15.30 y 19.00 horas. Los sábados hay servicio hasta el mediodía, y el domingo no se realiza el servicio.