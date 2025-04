Causa armas: apartan a cuatro policías por presunta asociación ilícita

Martes, 1 de abril de 2025

La Prefectura Naval llevó a cabo alrededor de diez allanamientos, por la mañana y por la tarde de ayer, en Paso de los Libres y la ciudad de Corrientes. Para los investigadores hay más componentes de la misma organización y podrían ser de la fuerza.



Cuatro efectivos de la Policía de Corrientes fueron apartados de las filas de la fuerza luego de que una investigación judicial y una investigación interna, revelaran el grado de corrupción en el que estarían involucrados, tras la escandalosa denuncia de desaparición de una veintena de pistolas automáticas, que estaban dentro del baúl de un auto que apareció incendiado a las afueras de Paso de los Libres. El entramado era tan profundo, que llegó hasta la propia Jefatura de Policía, donde la red tenía un infiltrado que les facilitaba la documentación para el armamento que luego era comercializado en la frontera. No hay detenidos por el momento.



Todo comenzó el 17 de marzo pasado, cuando un cabo de la Policía de Corrientes, con prestación de servicio en la Comisaría de la Mujer y el Menor de Paso de los Libres, denunció que había sido víctima del robo de su automóvil Volkswagen Passat sustraído del frente de la casa de su hermano, donde estaba de visita. Pero el dato sobre saliente de ese hecho es que dentro del baúl habían 18 pistolas automáticas, calibres .9mm; además de una importante cantidad de municiones.



El cabo, un joven de 29 años, presentó ante la comisaría Primera donde radicó la denuncia, documentación digital de todas las armas que increíblemente estaban a su nombre.



Este fue el primer dato que la titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, Daniela Di Tomaso, llamó poderosamente la atención, por lo que solicitó que a partir de ese momento la Policía sea apartada de la investigación judicial y pidió la colaboración de la Prefectura Naval Argentina.



El otro detalle que no pasó por alto la fiscal, fue que el denunciante se acercó a la comisaría a reportar el caso, diez horas después de sucedido y en el mismo momento que bomberos hallaron incendiado el auto del policía, pero sin las armas dentro.



Ayer por la mañana y en forma simultánea, la Prefectura llevó a cabo varios allanamientos en domicilios de tres efectivos policiales, incluyendo el cabo que denunció el robo del auto y las armas; bajo sospecha de pertenecer a una banda dedicada a la comercialización de armamento "pesado" en la frontera. Aún se intenta establecer si les han vendido a bandas criminales en el vecino país.



También por la mañana, una comitiva de la Prefectura Naval Argentina llegó hasta la Jefatura de Policía en la capital correntina donde al parecer estaría la "cuarta pata de la banda" y sospechoso; "se trata de otro suboficial encargado del papeleo y legalización de las armas con documentación fraguada con la que luego las podían vender. Es un personal policial que presta servicio en la oficina del Registro Provincial de Armas", indicaron los voceros del caso.



Si bien desde la Jefatura aseguran que no se trató de un allanamiento y más bien "fueron en busca de documentación", otros dicen que la investigación interna, ya había marcado a quien operaba desde la ciudad de Corrientes con la banda de Paso de los Libres.



Los allanamientos continuaron por la tarde en domicilios de la capital correntina e involucró las casas por avenida Maipú, de otro suboficial de la Policía, sobre quien también recaen las sospechas.



Por el momento, solo serían cuatro los efectivos apartados de la fuerza por orden del propio jefe de Policía, comisario General Miguel Ángel Leguizamón, hasta que concluya la investigación y se determine sus responsabilidades.



Las ametralladoras que nunca aparecieron

El tema armas dentro de la fuerza sigue siendo un tema sensible, que hasta prefieren olvidar, a tal punto que todavía siguen si aparecer siete ametralladoras y un FAL robados en menos de siete meses de dos comisarías del interior.



La primera semana de septiembre de 2023, el jefe de la comisaría de Perugorría denunció la faltante de dos subfusiles FM k3, tipo ametralladoras de su propio despacho, que unos días más tardes le costaría el puesto y el pase a disponibilidad dentro de la fuerza por incongruencias en su testimonio y el libro de guardia. El efectivo dijo haber hecho un viaje y a su regreso llegó a la comisaría y se encontró con la faltante. Lo cierto es que ni los horarios ni las fechas coincidían con el libro de guardia. Lo sacaron del lugar cuatro días más tarde.



A mediados de abril de 2024, un segundo hecho escandaloso volvió a sacudir a la fuerza cuando denunciaron la desaparición de cinco subfusiles FM K3 y un FAL, del interior de la comisaría de La Cruz, lo que originó una investigación que se llevó puesto al jefe de aquella dependencia, también pasado a disponibilidad, juntamente con tres de sus oficiales y tres jefes de guardia de la noche que se supone estaba la comisaría bajo su custodia. En ambos casos las denuncias llegaron a la Justicia y también se abrieron investigaciones internas y por un tiempo no muy extenso, el tema ocupó el interés social, luego las dos causas cayeron en la nada y nadie más habló del tema. Por supuesto, las armas tampoco aparecieron.