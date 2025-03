Se paralizó el proyecto del puente Alvear-Itaquí

Lunes, 31 de marzo de 2025



Buscan que se firme un acuerdo de cooperación que destrabe el proceso. La planificación deberá esperar aprobación de parte de la gestión de Javier Milei, según explicaron fuentes cercanas.

El proyecto del puente internacional entre Alvear, en Corrientes, e Itaquí, en Brasil, sigue sin avances debido a la falta de autorización del Gobierno nacional de Argentina para los estudios preliminares. Fue confirmado hoy, lunes 31, por la administración del país vecino.



Desde el gobierno de Río Grande do Sul aseguran que están listos para financiar el anteproyecto, pero sin ese permiso, la obra no puede avanzar.

Una comitiva de autoridades del estado brasileño viajará a la capital federal de su país para pedir al Ministerio de Relaciones Exteriores que intervenga y gestione el tema con Argentina.



El vicegobernador de Río Grande do Sul, Gabriel Souza, explicó que la demora afecta no solo este cruce, sino también otros dos proyectos de puentes internacionales en Misiones. "Estamos avanzando, pero necesitamos la autorización del gobierno argentino. Sin los anteproyectos, no hay obras", expresó.



El gobierno estadual de Río Grande do Sul acordó cubrir los costos de estos estudios preliminares y entregarlos luego al Gobierno federal de Brasil para que pueda licitar la construcción. Es el mismo mecanismo utilizado en el puente entre Porto Xavier y San Javier, que ya puede avanzar.



En un reciente encuentro en Santa Rosa, al norte de Río Grande do Sul, intendentes de varias localidades argentinas respaldaron la necesidad de concretar estas conexiones viales. Anteriormente, también hubo reuniones con los gobernadores de Corrientes y Misiones, quienes manifestaron su apoyo al proyecto.



TagsPuente