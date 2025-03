Caputo confirmó que endeudará a la Argentina por US$ 20.000 millones Jueves, 27 de marzo de 2025

No obstante, advirtió que la aprobación puede demandar semanas. También se negocian fondos extras con el BID, el Banco Mundial y la CAF.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que Argentina negocia un desembolso de US$ 20.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y una serie de fondos adicionales provenientes de otros organismos internacionales.



El ministro precisó que se buscarán flujos adicionales del Banco Mundial, del BID y de la CAF que llevarían las reservas a unos US$ 50.000 millones.



Caputo realizó el anuncio en la apertura de un seminario del sector asegurador en la Bolsa de Comercio en un intento de apaciguar el nerviosismo del mercado financiero.



El jefe del Palacio de Hacienda reveló que el miércoles mantuvo una conversación con la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en la que acordó dar a conocer el monto que se negocia.



La decisión se tomó porque aún restan varios pasos burocráticos que pueden demandar "varias semanas".



"Sumando BID, BM y CAF vamos a estar entorno a los US$ 50.000 millones de reservas brutas. La base monetaria es de US$ 25.000 mil millones al dólar oficial y al cambio libre es de US$ 20.000. Entonces, vamos a tener más del doble de reservas que de base monetaria", afirmó el ministro para dar cuenta de la solidez del programa que se negocia.



En ese sentido, afirmó que "el nivel de respaldo que en unos días tendrán los pasivos del Banco Central no lo hemos tenido nunca. Ni siquiera en la convertibilidad y además con superávit fiscal".



"A pesar que no puedo dar detalles de lo que es el resto del acuerdo, me parecía importante decir de qué montos estábamos hablando y que implica el nuevo acuerdo", señaló Caputo, lo cual revela el nivel de preocupación que había en el gobierno.



El ministro precisó que la compra de las Letras Intransferibles que el Tesoro le comprará al Banco Central con la plata que recibirá del FMI se hará "a valor del mercado", con lo cual calculó "que en el margen habrá una caída de la deuda bruta".



"Con esto vamos a terminar con el stress del dólar en la Argentina porque no vamos a volver al déficit fiscal", insistió el ministro.



Asimismo, enfatizó que "el acuerdo debe ayudar a comprimir el riesgo país y con eso Argentina pueda volver a los mercados para refinanciar el capital de los próximos vencimientos".



Caputo también apuntó a la oposición de querer desestabilizar al gobierno.



"A raíz de lo que ha venido aconteciendo en las últimas dos semanas. Cuando veo ‘corrida cambiaria o crisis’, me sorprendo. Desde que nosotros llegamos en 14 meses el tipo de cambio se movió 15%. Me parece un poco raro que sea una corrida", indicó el ministro.



Caputo enfatizó que "hay una intención de desestabilizar al Gobierno de Milei. Hay una necesidad y urgencia de desestabilizar. La oposición lo hace organizando cosas como lo que hicieron en las últimas dos semanas".



"Por un lado una marcha violenta, después hubo una fuerte intervención de la oposición del más alto nivel para tratar de voltear la sesión en el Congreso donde se pedía la posibilidad de tener un acuerdo con el FMI. Como tampoco funcionó eso, se envió una carta al FMI diciendo que no iban a respetar este nuevo acuerdo, lo cual tuvo su impacto. Y el cuarto punto, es lo que se dice sobre lo que está pasando", se quejó el ministro.



A raíz de este escenario, Caputo reveló que habló con Georgieva para intentar llevar calma.



Se espera para cerca del mediodía la palabra del FMI.