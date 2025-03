Oficializan aumento del 2,40% para los montos a cobrar en abril

Jueves, 27 de marzo de 2025



El Gobierno formalizó la suba del cuarto mes del año en línea con la inflación de febrero.







La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este jueves el aumento del 2,40% en los montos de las asignaciones familiares y en los límites y rangos de ingresos del grupo familiar a partir de abril, mediante la Resolución 186/2025, publicada en el Boletín Oficial.



La actualización de los valores que estarán vigentes para el cuarto mes del año, se da en línea con el dato de inflación de febrero, al igual que sucede mensualmente con el ajuste en los haberes jubilatorios.



Con la suba oficializada, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo, alcanzarán en abril los $102.705 para la mayoría de los beneficiarios, mientras que será de $133.517 para los que residen en la Zona I (La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires).



En lo que respecta a los trabajadores del sector formal, en caso de que el ingreso familiar no supere los $795.177 , se cobrará por hijo $51.355, mientras que si el ingreso familiar es superior a $795.177 y de hasta $1.166.207, se cobrará por hijo $34.640. En tanto que si el ingreso familiar es superior a $1.166.207 y de hasta $1.346.428, se percibirá por hijo $20.949. Cuando el monto percibido en el hogar es mayor a $1.346.428 y de hasta $4.210.876, se cobrará por hijo $10.807.



Los mismos montos y topes se aplican en la Asignación Familiar Prenatal. En tanto que los valores aumentan para quienes perciban la prestación por hijo con discapacidad, ya que si el ingreso familiar no supera los $795.177, cobran por hijo $167.217, mientras que si el ingreso familiar es superior a $795.177 y de hasta $1.166.207, cobrarán por hijo $118.294 y si están por encima de $1.166.207, recibirán $74.660 por hijo.



En el caso de los contribuyentes del Monotributo, el monto a cobrar de las asignaciones familiares por hijo varían según la categoría:



Categorías A: $51.355

Categoría B: $34.640

Categoría C: $20.949

Categorías D, E, F, G: $10.807

En cuanto a las asignaciones que la ANSES abona por única vez, entra las que están Matrimonio, Nacimiento y Adopción, a partir del mes que viene otorgarán los siguientes montos:



Nacimiento: $59.860

Adopción: $357.924

Matrimonio: $89.633

Ayuda Escolar Anual: $42.039 (valor general)



La suba que actualiza los montos detallados alcanza de igual manera a los veteranos de guerra, a los titulares del sistema previsional integrado argentino y a los de la prestación por desempleo, entre otros programas de asistencia económica.



En el artículo 4 de la normativa se aclaró que "la percepción de un ingreso superior a $2.105.438 por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar, excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido".



Asimismo, se determinó que cuando, por aplicación del incremento dispuesto, "el monto de las asignaciones familiares y/o el valor de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar resulten con decimales, se aplicará redondeo al valor entero siguiente".



La actualización de los montos se ampara en el tercer párrafo del artículo 1° de la Ley N° 27.160, que "dispone que la movilidad se aplicará al monto de las asignaciones familiares y a la actualización de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar que determinan el cobro, en los casos en que corresponde su utilización".