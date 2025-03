"Niños y perros pelean por comida" en Salta

Miércoles, 26 de marzo de 2025



Un grupo de proteccionistas de Paso de los Libres viajó al Chaco Salteño para brindar alimentos a mascotas y menores de edad que fueron afectados por la crecida de dos ríos. Organizarán una campaña de castración masiva junto a voluntarios.

La crecida de los ríos Bermejo y Pilcomayo, en una zona conocida como el Chaco Salteño, afectó a centenares de familias de comunidades aborígenes y "criollas", a la vez que dejó expuesta las condiciones inhumanas en las que en pleno Siglo XXI viven muchas personas en Argentina. Proteccionistas correntinos viajaron al lugar para llevar alimentos a niños y mascotas.



Roxana Starek y Juan Waldovino se trasladaron a Santa Victoria Este, departamento Rivadavia, al norte de Salta, hace seis días. Una zona de cerros y montes habitada por familias wichís que a su vez está rodeada por 15 comunidades donde la pobreza abunda.



Los voluntarios pertenecen al refugio "Corazón Animal" de Paso de Los Libres, y desde el 20 de marzo organizan una colecta de fondos para comprar alimentos. "Tomamos la decisión de ayudar cuando nos enteramos de la noticia. En cada comunidad existe un promedio de 60 perros desnutridos", contó Roxana.



Si bien la fundación se concentra en socorrer a mascotas, decidieron llevar caramelos y turrones para repartir entre los niños. "Los perros y las criaturas pelean por la comida. Sino llevábamos algo para los chicos, estos comen el alimento de los perros", arrojaron un cruento panorama. Al mismo tiempo pusieron el foco sobre la gran cantidad de menores de edad que habitan en las comunidades. "Un plato de comida es compartido entre tres o cuatro pequeños".



Los voluntarios libreños lamentaron la falta de ayuda y el abandono por parte de las autoridades provinciales y sobre todo nacionales. "Se ven algunos soldados del Ejército, pero es poco para la enorme necesidad. Esta gente está abandonada y a nadie parece importarle", remarcó.



El agua no se detiene

El problema más grave que generó la crecida es el corte de caminos por el avance del agua. Una situación que deja incomunicados a los parajes. A su vez, tanto el agua como la comida llegan por transporte terrestre. "Hay zonas que se siguen inundado porque el agua sigue bajando por los cerros entre terrenos altos y bajos. Hay gente que perdió todas su pertenencias que consiguió fruto del trabajo de años", ampliaron.



Por el momento no se contabilizan víctimas humanas, pero los rescatistas estiman que la población afectada alcanza las 20.000 personas. Lo que sí se pueden ver por los caminos son mascotas y animales salvajes muertos.



Los correntinos emprendieron su viaje de regreso ayer por la noche, pero acordaron con colaboradores locales de confianza para entregar futuras donaciones. Quienes deseen sumar su grano de arena pueden hacerlo vía transferencia al CVU: corazonanimalroxana.



Junto con otros voluntarios del país, planifican jornadas de castración y desparasitación para los canes en los próximos días, ya que existe un grave problema con la sobrepoblación de perros. "Tuvimos un trabajo intenso y de charla con la gente para enseñarles las ventajas de los cuidados hacia los animales", dijeron.



Vale recordar que las inundaciones comenzaron hace unos 15 días, pero recién tomaron notoriedad la semana pasada por la publicación en medios nacionales.



Según precisaron las autoridades salteñas, las comunidades están rodeadas de agua pero no inundadas, aunque no así en la Banda Sur. En el último tramo de la Ruta Provincial 13, las viviendas quedaron totalmente colapsadas por el agua, incomunicadas, bajo una situación de desesperación a la espera de respuestas estatales.