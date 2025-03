Milei aplica "el mismo modelo" de la dictadura

Martes, 25 de marzo de 2025

El diputado nacional Santiago Cafiero (Unión por la Patria) afirmó hoy que el Gobierno aplica "el mismo modelo" económico de la dictadura y sostuvo que los dólares del acuerdo con el FMI "son para que aquellos que vinieron a especular se puedan ir" con sus ganancias, pero a la Argentina "le queda la deuda".



"La dictadura buscó aplicar este mismo modelo, generan ganancias teóricas a partir de la tasa de interés, después quieren retirarlas y así empiezan las crisis de deuda de nuestro país", afirmó Cafiero en declaraciones a Radio Splendid.



El diputado dijo que quieren "aplicar un programa abiertamente neoliberal y criminalizador de las herramientas de políticas públicas del Estado, y hoy ese Estado se ha retirado, no está, no amortigua ni regula esa relación dispar entra la sociedad y el mercado".



"Los ciclos de endeudamiento como el de Martínez de Hoz, el de la convertibilidad, el de Macri y éste empiezan siempre igual, con el eufemismo de volver al mundo y comprar importado", aseveró Cafiero ex jefe de Gabinete y ex canciller del anterior Gobierno.



Explicó que estos programas se apoyan en "un sentido común", según el cual "lo primero que hay que hacer es pisotear la autoestima de los argentinos, lo segundo es abrirnos al mundo y lo tercero es quitar al Estado de las regulaciones para que el sector financiero internacional obtenga grandes ganancias".



Subrayó que se apoyan en "esa ficción de que están viniendo inversiones, cuando en realidad lo que vienen son capitales especulativos del mercado financiero. Después tenemos que recurrir al FMI para conseguir esos dólares para que esos que vinieron a especular se puedan ir y a nosotros nos queda la deuda", añadió.



"El neoliberalismo a ultranza en la Argentina no funciona, somos un país que necesita un mercado interno, que necesita distribuir su riqueza, porque el 70 por ciento de los que producimos se consume en Argentina", explicó.