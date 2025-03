Coparticipación, entre la política y disparidades en las provincias Martes, 25 de marzo de 2025



Un informe marca los efectos de la intervención del Gobierno nacional en los ingresos. Se identifica que unas 19 jurisdicciones reciban más de lo que aportan. Sin embargo, se reducen las diferencias en el Producto Bruto Geográfico per cápita.

Rupturas de bloques en el Congreso, firmas de acuerdos, fotos con funcionarios nacionales, reclamos de gobernadores que se dispersan en tiempos de campaña. Incluso, en ocasiones, alianzas electorales son algunos de los hechos políticos que trenzan una realidad, muchas veces, vinculadas al financiamiento en las jurisdicciones subnacionales. Con provincias altamente dependiente del fondeo federal, los gobiernos encriptan sus relaciones con la Casa Rosada entre atemperar los ánimos y el conflicto.



Estas idas y vueltas en la tensión entre gobernadores y la presidencia por el dinero de las provincias no son nuevas. Hay una historia de demandas de mandatarios ante la Corte Suprema por reclamar lo que se considera es lo justo. Corrientes también accionó contra el Estado nacional. La última vez fue 2023 por las regalías de Yacyretá y los fondos que ANSES adeuda al IPS.



Así, desde las históricas reminiscencias entre federalismo y unitarismo, mutado a centralismo, existe un instrumento clave que intentó despejar la conflictividad desde la Reforma del 94’: La Coparticipación Federal de Impuestos. Y sin embargo, las discusiones continúan en lo que respecta a las asimetrías de la redistribución del ingreso.



Rupturas de bloques en el Congreso, firmas de acuerdos, fotos con funcionarios nacionales, reclamos de gobernadores que se dispersan en tiempos de campaña. Incluso, en ocasiones, alianzas electorales son algunos de los hechos políticos que trenzan una realidad, muchas veces, vinculadas al financiamiento en las jurisdicciones subnacionales. Con provincias altamente dependiente del fondeo federal, los gobiernos encriptan sus relaciones con la Casa Rosada entre atemperar los ánimos y el conflicto.



Estas idas y vueltas en la tensión entre gobernadores y la presidencia por el dinero de las provincias no son nuevas. Hay una historia de demandas de mandatarios ante la Corte Suprema por reclamar lo que se considera es lo justo. Corrientes también accionó contra el Estado nacional. La última vez fue 2023 por las regalías de Yacyretá y los fondos que ANSES adeuda al IPS.