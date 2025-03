YPF invertirá US$ 5.000 millonesen Vaca Muerta Jueves, 20 de marzo de 2025

El referente de la petrolera presentó un panorama muy positivo para el sector, detalló la inversión y la finalidad de la misma.



La petrolera YPF invertirá US$ 5.000 millones este año y destinará el 66% de ese monto a incrementar la produccion en el megayacimiento de Vaca Muerta. El presidente de la entidad, Horacio Marín, confirmó la cifra en el marco del encuentro del Foro Económico Internacional de Latinoamérica (IEFA).



La inversión también incluirá volver a financiar una vieja práctica de los 90, que impulsó en su momento José Estenssoro, de becar a trabajadores de YPF para cursar posgrados en Estados Unidos. El objetivo de la nueva dirección de la entidad es capacitar a por lo menos 10 empleados por año en nuevas herramientas de inteligencia artificial, una práctica que hace unos años impulsó también Chevron, porque le costaba competir con las compañías tecnológicas por la captación de profesionales especializados recién recibidos.



YPF produce 280.000 barriles diarios, de los cuales casi 160.000 provienen de la cuenca neuquina (60%). Se espera que ese número alcance los 200.000 para fin de año. Del total de la producción de Vaca Muerta, 41.000 barriles diarios se destinan a la exportación a Chile, lo cual hace que YPF sea la principal empresa exportadora del país, destacó Marín.



Luego, alrededor de 100.000 barriles viajan por el oleoducto Oldelval hacia Buenos Aires para abastecer la refinería de La Plata, mientras que el resto de la producción abastece a la refinería de Luján de Cuyo, en Mendoza. Unos US$ 1.000 millones de inversión irán a modernizar ambas refinerías para bajar la cantidad de azufre en la nafta y el gasoil.



Para el año próximo, la petrolera con control estatal se puso como objetivo ser una compañía 100% no convencional; es decir, que la totalidad de su producción provendrá de Vaca Muerta. La industria en su conjunto espera estar produciendo 1,5 millones de barriles en Vaca Muerta, en 2030, de los cuales se exportarán alrededor de un millón, lo que implicará ingresos por al menos US$ 22.000 millones, con un precio promedio del barril de petróleo de US$ 60.



En cuanto al gas licuado, Marín destacó que en la Argentina se logran precios muy competitivos con Estados Unidos, en torno a los 3 dólares el millón de BTU. Además, podemos ser competitivos en materia logística. Llegamos a Japón 14 días antes que lo que lo puede hacer Estados Unidos.



Tras sumarse al consorcio para la producción de Gas Natural Licuado de Pan American Energy (PAE) y la noruega Golar, y reencaminar el "Argentina LNG" con la angloholandesa Shell como nuevo socio, YPF trabaja en un tercer proyecto que promete ser motivo de anuncio de corto plazo si las partes involucradas cierran un acuerdo que se encuentra en etapa avanzada de negociación, dijo Marín.



La alternativa de esa tercera fase de desarrollo del GNL para la compañía nacional es resultado de los viajes que el presidente YPF realizó a mercados de Asia -"me comunicaba en chino a través del celular y me divertí mucho", contó Marín- y Europa en enero, donde recogió el interés de empresas y gobiernos locales de contar con un nuevo oferente energético de abastecimiento seguro y competitivo, el gran desafío para cualquier proyecto que se presente desde la Argentina. Marín dijo que en dos meses podría haber un anuncio muy importante en ese sentido.