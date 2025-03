El voto de los correntinos en una sesión tensa por el DNU para el FMI

Jueves, 20 de marzo de 2025

Tres legisladores acompañaron la autorización del programa de crédito con el organismo multilateral, en medio de cruces con la oposición. Un radical de la provincia cuestionó el endeudamiento, pero en los registros se ausentó de la votación.

La sesión comenzó tensa con vuelos de chicanas políticas en el recinto entre los bloques de la oposición, el oficialismo y los dialoguistas. Incluso, uno de los tres diputados correntinos que votaron a favor volvió a escandalizar a sus excompañeros de bloques. Mientras tanto, el Gobierno nacional celebró como un triunfo la aprobación del DNU que autoriza una nueva toma de crédito (aunque se desconocen los detalles del acuerdo). Afuera del Congreso, nuevamente hubo un fuerte operativo de seguridad y movilización.



La Cámara Baja nacional aprobó el DNU que aprueba las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas entre el Poder Ejecutivo y el FMI. Fue en medio de una sesión caliente y con los resquemores del violento operativo de la semana pasada de la marcha de los jubilados frente al Congreso. Ayer, nuevamente hubo un fuerte operativo de seguridad. En el recinto, no obstante, las discusiones fueron más que elocuentes ya que desde la oposición reclamaron que la norma debiera ser a través de la sanción de una ley y solicitaron los detalles del acuerdo. Para el oficialismo el instrumento tiene fuerza de ley.



La votación, que estuvo reñida, contó con el apoyo de tres diputados correntinos. Uno de ellos es el integrante del bloque de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón. El también exconcejal de Corrientes Capital argumentó su voto favorable al endeudamiento con el organismo multilateral en el fortalecimiento de las reservas del Banco Central de la República (BCRA) en medio de un efusivo discurso antikirchnerista, gritos e interrupciones de sus pares. Casi al finalizar su defensa del gobierno de Javier Milei hasta amagó con dar un "pico" a su excompañero de bancada y hoy presidente del MID, Oscar Zago, con quien la semana pasada estuvo casi a los empujones en el recinto.



Otro de los legisladores correntinos que acompañó el instrumento impulsado por los libertarios fue Federico Tournier, de ELI. Desde que asumió, éste se mostró cercano al gobierno de Javier Milei, incluso respaldó el veto a la reforma de la fórmula de los haberes jubilatorios y al financiamiento a las universidades. En eso coincidieron con Brambilla.



Por el contrario, rechazaron el DNU los peronistas Jorge Antonio Romero, Nancy Sand y Christian Zulli. Todos integrantes del bloque Unión por la Patria, el cual había expresado que no reconocería la legitimidad de la toma de crédito por no haberse tratado un proyecto de ley.



No obstante, llamó la atención el caso del radical Manuel Aguirre, quien brindó un discurso en contra de la toma de crédito con el FMI evaluando que el país tropezaría con la misma piedra. Sin embargo, en el momento de la votación se ausentó, lo cual benefició en la general al oficialismo ya que éste aprobó el DNU de forma reñida.