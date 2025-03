Corrientes apoyará y defenderá hoy a los jubilados

Miércoles, 19 de marzo de 2025

Organizaciones sindicales, sociales, civiles y políticas realizarán una radio abierta en solidaridad con los pasivos que marchan cada miércoles alrededor del Congreso de la Nación.

Mientras se prepara una nueva marcha de jubilados esta tarde en el Congreso de la Nación, en Corrientes, organizaciones sindicales y de sus respectivos centros que nuclean a los trabajadores pasivos se manifestarán en la Plaza 25 de Mayo y en la Vera. Acompañarán la radio abierta familiares de personas con discapacidad quienes reclaman la restitución de derechos.



En la provincia, los gremios, organizaciones sociales y agrupaciones políticas se concentrarán esta mañana en la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Corrientes en solidaridad con los jubilados y pensionados nacionales que han perdido poder adquisitivo en los últimos años. "El objetivo es visibilizar el ajuste y la persecución que sufren nuestros adultos mayores y sectores más vulnerables", expresaron desde ATE a través de un comunicado.



La radio abierta se realizará a las 9, horas antes de la convocatoria a la sesión de Diputados y frente a Casa de Gobierno. Los gremios, la mayoría nucleados en la CTA, expresarán también, su malestar por la situación de los pasivos provinciales. "Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de nuestros jubilados, pensionados y personas con discapacidad. Invitamos a toda la comunidad a sumarse a esta jornada de lucha, porque solo unidos podremos construir un país más justo y solidario", expresaron luego de una asamblea.



Adhieren a la protesta jubilados y familiares autoconvocados, el Foro de Organizaciones Vecinales, el movimiento Túpac Amaru, SOMU Corrientes, ATE Corrientes, La Poderosa, CTA Autónoma de Corrientes, PJ Corrientes a través de su presidente recientemente proclamada Ana Claudia Almirón, MTE Corrientes, Partido Demócrata Cristiano Corrientes. También, estará presente Movimiento Evita Corrientes, Docentes de la Agrupación Celeste "Isauro Arancibia", Descamisados Corrientes, CEU Derecho. Además participará de la manifestación la FUP de Humanidades, entre otras.



También, reclamarán contra la quita de subsidios y derechos de personas con discapacidad. Ayer, familiares y representantes de ATE y CTA Autónoma de Corrientes se concentraron en la Plaza 25 de Mayo para reclamar la restitución de derechos. Solicitaron, entre otros puntos, pasajes libres y gratuitos para personas con discapacidad.



"La brecha entre salarios e inflación se encuentra entre 100% y 118% (según el cargo); en tanto que la variación del poder adquisitivo promedio es de -34% (un tercio de sueldo perdido por mes). En los 15 meses del actual gobierno, se cobraron 5 salarios menos respecto a noviembre de 2023", denunciaron desde CONADU Histórica. Además, se solidarizaron con los jubilados quienes esta tarde volverán a marchar frente al Congreso de la Nación.



Previa a la jornada de paro de 48 horas, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), conformado por los rectores de las casas de altos estudios, volvió a pronunciarse. Éstos manifestaron "su profunda preocupación por la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales por la falta de actualización de los gastos para su funcionamiento y reclama la urgente e imprescindible recomposición salarial para docentes y no docentes, como, también, la reconstrucción del sistema de investigación, ciencia y tecnología, la reinversión en infraestructura universitaria y la actualización del sistema de becas para nuestros y nuestras estudiantes".



De este modo, manifestaron su "honda inquietud por el incumplimiento de principios y regulaciones previstos" en la "Constitución Nacional y las leyes que la reglamentan". Así recordaron que "por manifiesta voluntad del gobierno, la administración nacional y el sistema universitario público argentino no cuentan con un presupuesto para el ejercicio del 2025".



"Esto significa que el Poder Ejecutivo Nacional puede disponer discrecionalmente, sin ningún tipo de control, de los fondos que surgen del pago de los impuestos que realiza cada argentina y cada argentino", apuntó el CIN.



"En este contexto adverso, el sistema universitario público argentino atraviesa una seria situación de desfinanciamiento en todos los ámbitos de su desempeño institucional. Los problemas que señalamos en febrero de 2024 continúan e, incluso, en varios aspectos se han agravado", alertaron.



"Las paritarias salariales no funcionan y los magros incrementos otorgados por decreto, lejos de recomponer la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, continúan agravando la situación con aumentos por debajo de la inflación", explicaron y señalaron que "las becas estudiantiles están congeladas desde agosto del 2024 y sus montos están alejados de cubrir necesidades mínimas".



"Los recursos que se destinan al funcionamiento de nuestras casas de altos estudios apenas alcanzan a un 50% para el 2025. El sistema de investigación, ciencia y tecnología que, en su inmensa mayoría, reside en las universidades nacionales, es víctima de una drástica reducción de recursos que parece tener por objetivo abortar el desarrollo científico y tecnológico autónomo de nuestra Nación. Obras de ampliación, mejora y mantenimiento de la infraestructura universitaria están totalmente paralizadas, dejándolas libradas a los posibilidades económicas de cada institución", indicaron a través de un comunicado.