Paro en las universidades y un plan de lucha por el presupuesto Martes, 18 de marzo de 2025 Los trabajadores de las casas de altos estudios perdieron el equivalente a cuatro sueldos durante 2024. La medida de fuerza convocada por los sindicatos que nuclean a docentes y no docentes continúa hoy. ATUN informó un 90% de acatamiento.

En el marco de la medida de fuerza, algunas facultades no abrieron sus puertas, y el paro, que fue sin concurrencia a los lugares de trabajo, se ha notado con fuerza en el Campus Resistencia de la universidad del sol. Desde ATUN informaron que la vecina ciudad el acatamiento de no docentes fue del 90% y en Corrientes, cercano al 40%.



En el caso de los profesores, algunos optaron por la virtualidad. En Corrientes, hubo acatamiento al paro de profesores que dan clases en la sede de COMTULAB. Desde CODIUNNE, en tanto, indicaron que retener la fuerza de trabajo por una reivindicación es un derecho constitucional de los trabajadores.



La segunda jornada de paro continúa hoy. El plan de lucha, en tanto, se extenderá durante la semana con espacios de visibilización del conflicto. Las consignas consisten en la recuperación del salario, la convocatoria a la paritaria nacional y sostener una universidad pública y de calidad.



"Continuamos sin Ley de Presupuesto para el funcionamiento de todo el Estado Nacional incluyendo las Universidades Nacionales", indicaron desde los gremios que llaman a las jornadas de lucha. "Con el presupuesto aprobado en 2022 el gobierno decide discrecionalmente cuánto y a qué sector mandar recursos, por ejemplo, como lo hizo la última semana a la SIDE", recordaron a través de un comunicado.



Un dato que alertan los sindicatos es que durante 2024, los trabajadores perdieron el equivalente a cuatro salarios. Además, el Gobierno nacional no ha convocado a la mesa paritaria, por lo cual, los incrementos se definen de forma unilateral, según informaron. En enero y febrero, dichos aumentos fueron por debajo de la inflación publicada por el INDEC.