El Zar y NTVG estrenaron "Parte de mí": "Conectamos muy rápido"

Jueves, 13 de marzo de 2025

Los dos grupos se juntaron para colaborar en una canción. En una charla con La Viola, Emiliano Brancciari y Facundo Castaño Montoya, nos brindaron detalles de cómo nació la idea y el momento de la grabación.

NTVG y El Zar se unieron en "Parte de mí", un tema donde los universos sonoros confluyen a la perfección y de forma orgánica. Un encuentro que nació de una forma espontánea y que se transformó en una canción auténtica.



"El tema nació porque siempre admiramos a la banda. Crecimos escuchando sus canciones. Siento que NTVG es un grupo importante a nivel latinoamericano", describió el cantante Facundo Castaño Montoya, que junto al guitarrista Pablo Giménez, integran El Zar. El artista describió a La Viola que desde hacía mucho tiempo tenían ganas de hacer una colaboración con la banda uruguaya. "Lo invitamos a Emiliano Brancciari cuando hicimos Obras y queríamos tener una canción".



Facundo le mandó un mensaje a Emiliano invitando a formar parte de un tema que tenían y que era justo para el grupo. "Al toque, me respondió que lo habló con el resto de los integrantes y que querían grabarlo en Uruguay. Una experiencia increíble de estar con ellos en su estudio".



Por su parte, Brancciari contó en la charla con La Viola: "Más allá de la admiración que le tenemos por El Zar, el tema estaba buenísimo. El demo sonaba muy bien y podíamos adaptarla a nuestro estilo y sumar también. Era algo importante. No somos de hacer este tipo de colaboraciones, salvo que sea de forma artística. Tiene que ser algo orgánico".



Y agregó: "Venía escuchando al grupo desde hacía un tiempo, me aparecieron y le presté mucha atención. Me gusta la melodía y la sensibilidad que tiene la letra de ‘Parte de mí’. También la forma de cantar de Facundo. Nos conocimos en un Luna Park. Me puse contento cuando me contaron que estaban ellos. Se dio esto y pudimos compartir no solo la música sino el sentido del humor de los proyectos que está buenísimo. La pasamos muy bien. Me gusta todo lo que tiene la canción".



"Parte de Mí" es el tercer single de lo que será el nuevo disco de El Zar, bajo la producción de Nicolás Btesh. Está acompañado por un videoclip donde participan las dos bandas. "Conectamos muy rápido. Había un lenguaje muy similar, al toque lo sentimos, no tuvimos muchas experiencias colaborando con otros artistas. Poder estar con ellos y compartir la cocina fue bárbaro", describió Facundo. El músico también, en tono de anécdota, sostuvo que le hicieron cambiar su opinión sobre los asados. "Pensaba que los argentinos eran los mejores, pero descubrí que los uruguayos son buenos. Tomamos muchos mates y descubrí los alfajores uruguayos".



Por su parte, Emiliano Brancciari contó que Nico, el manager de NTVG, fue el encargado de hacer el asado y que se comió en la barra. "Se pica y todos a comer. Sin plato ni ensalada". Fue uno de los últimos trabajos en la sala del grupo uruguayo, ya que cambiaron de estudio. El cantante adelantó que están por arrancar a trabajar en un nuevo disco. "Tenemos varios temas. Vamos a grabar un nuevo material después de varios años. El último lo grabamos durante la pandemia".