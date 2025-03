Shakira se despidió de Argentina con otro mega show Martes, 11 de marzo de 2025 La artista colombiana cerró su paso por el país en el marco del "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour". La cantante colombiana Shakira cerró su gira por Buenos Aires con un segundo concierto en el Campo Argentino de Polo, donde desplegó todo su carisma, talento y baile, ante unas 60 mil personas.



En un recital de más de dos horas en el marco de su "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", la artista hizo una recorrida por toda su carrera musical y agradeció el cariño y acompañamiento de los fanáticos argentinos en momentos difíciles.



El inicio se marcó a las 21.20, cuando Shakira ingresó al escenario acompañada por sus bailarines y un grupo de cien fans locales seleccionados a través del campo VIP. Solo la separaba una valla de los presentes en ese sector, que aprovecharon para verla de cerca y registrar todo en miles de teléfonos celulares.



Con producción de Fénix Entertainment, el evento demostró calidad internacional, con una veintena de músicos y bailarines en escena, pantalla gigante con animaciones, juegos de luces en las pulseras del público y la sorpresa final con una loba gigante en medio del escenario.



Más de diez cambios de vestuario acompañaron en la segunda velada en Palermo, luego del primer show del viernes, también sold out.



La canción elegida para empezar fue "La Fuerte", el tema producido por su amigo argentino Bizarrap, y luego siguió con "Girl Like Me", y un medley de "Las de la Intuición/Estoy Aquí".



"Es la segunda noche en esta ciudad que amo tanto, y presiento que van a ser más", lanzó Shakira al público, que no se cansó de cantar y bailar toda la noche.



"Anoche fui muy feliz y hoy también. Buenos Aires esta noche somos uno. Nada más lindo que el reencuentro de la loba con su manada argentina", arengó la colombiana.



La mayoría del repertorio elegido tuvo temas bien arriba, aunque destacaron también los momentos de canciones más lentas como "Inevitable", "Antología" y "Acrótico", el tema que canta junto a sus hijos Milan y Sasha, presentes en el Campo Argentino de Polo.



"Estos últimos años no han sido fáciles para mi, pero si algo he aprendido es que la caída no es el final. Nosotras después de cada caída nos levantamos más sabias. Feliz Día de la Mujer", aseguró Shakira en uno de los intercambios con el público.



Se fueron sucediendo hits uno tras otro: "Te felicito", "La tortura", "Chantaje", "Las caderas no mienten", "Ojos así", "Suerte", "Loca" y "Pies descalzos", entre otros.



Al cantar "La bicicleta", no pasó desapercibido que le cambió la letra original que nombraba a su ex pareja Gerard Piqué.



Para el final quedaron "Waka waka", la canción que hizo para el Mundial de Sudáfrica 2010, y la "BZRP Music Session, Vol. 53", que hizo saltar de emoción a todos los fanáticos.