Gremios convocan a un paro en las universidades por pérdidas del 40% Jueves, 6 de marzo de 2025



El Frente Sindical de las Universidades Nacionales llamó a una medida de fuerza de 48 horas. En la región adhieren los dos gremios que nuclean a los profesores e investigadores, como así a los trabajadores no docentes.

El inicio de las clases en las universidades públicas estará atravesada por el conflicto. El Frente Sindical, que nuclea a federaciones de gremios docentes y no docentes, convocó a una jornada de lucha y paro los días 17 y 18 de marzo. Demandan una mejora salarial tras una fuerte pérdida del poder adquisitivo en 2024.



El paro de 48 horas será en rechazo al aumento que otorgó el Gobierno nacional sin mediar acuerdo paritario. Un primer incremento fue de 1,5% en enero y un segundo, de 1,2% para febrero. "La ministra Petovello (Sandra) y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, desconocen la paritaria salarial e imponen unilateralmente los aumentos sin permitir la discusión sobre la recomposición salarial, la restitución del FONID, la actualización de la garantía salarial, fondos de capacitación", expresaron desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales a través de un comunicado.



Los representantes de los trabajadores del sector sostienen que entre diciembre de 2023 y enero de 2025 registran una pérdida acumulada de 4,6 salarios. A la caída del poder adquisitivo, se suma el veto presidencial a la Ley de Financiamiento para las universidades públicas nacionales y un Presupuesto Nacional prorrogado de 2023 que no dejaría entrever un panorama alentador. Los gremios advierten que tendrá impacto no sólo en el funcionamiento básico de las casas de altos estudios, sino también en todas las actividades académicas de docencia, investigación y extensión.



La convocatoria a la medida de fuerza del 17 y 18 de marzo coincide con el inicio del primer cuatrimestre en varias unidades académicas. En la región adhieren la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (ADIUNNE), el Consejo de Docentes e Investigadores de la UNNE (CODIUNNE) y la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Nordeste (ATUN).



"Seguimos trabajando duro para defender el derecho de todos los argentinos y argentinas a la universidad pública nacional, y nos oponemos firmemente a las recurrentes políticas de ajuste del gobierno del Milei (Javier), que deterioran el salario de las y los trabajadores universitarios" dijo la secretaria general de ATUN Liza Hortt. La modalidad de la medida de fuerza será sin asistencia a los lugares de trabajo.



Desde el gremio informaron que a fines del año pasado, el grado de acatamiento al paro entre los trabajadores no docentes fue aumentando, alcanzando un 70% de aceptación. El del 17 y 18 de marzo será la primera medida de fuerza del año tanto para los trabajadores dicha área.



También preocupa la situación salarial de los profesores universitarios. "La pérdida del poder adquisitivo alcanza casi el 40%, es decir, nuestro poder de compra se vio afectado en ese porcentaje si lo comparamos con noviembre del 2023, y la diferencia entre inflación acumulada y aumentos salariales para el mismo período es del 90% abajo", expresaron desde el Frente Sindical. En paralelo se reclama la reactivación de la mesa paritaria nacional.



Plenario de ATE

El Consejo Nacional de ATE convocó a un plenario federal de delegados para definir el plan de acción y votar una nueva medida de fuerza de alcance general. Esto, como medida de protesta ante la nueva ola de despidos y cesantías que ejecutó desde el pasado viernes el Gobierno nacional. Más de 2.000 desvinculaciones hubo en Capital Humano.