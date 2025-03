Martín Bossi se unió a CA7RIEL y Paco Amoroso en una serie que mezcla música y sátira

Jueves, 6 de marzo de 2025

Con un personaje extremo y un guion cargado de ironía, el actor y los músicos presentan este miércoles Papota, un proyecto que combina comedia y una mirada crítica al éxito.



La industria musical argentina se sacude con una colaboración inesperada. Martín Bossi, el maestro de la imitación y la comedia, se sumerge en el universo de CA7RIEL y Paco Amoroso como el gran protagonista de su nuevo videoclip y de una serie musical, Papota, que promete llevar el absurdo a otro nivel. En este proyecto, el humorista encarna a un misterioso mánager internacional, que llega con promesas descabelladas de fama y éxito mundial para la dupla musical, generando una serie de enredos que desafían cualquier lógica.



Este es solo el inicio de una ambiciosa producción que se lanzó este miércoles por YouTube, y está dirigido por Martín Piroyansky. En un mundo donde la autenticidad se mezcla con la exageración y el marketing digital dicta las reglas del juego, esta propuesta mezcla sátira, humor y una mirada ácida sobre la industria del entretenimiento.



Para meterse en la piel de este personaje extravagante, Bossi no escatimó en recursos. Viajó en un avión privado acompañado de su mánager y productor Román Vargas, y un equipo completo de caracterización, vestuario, maquillaje y peinado, encabezado por Paula Gambaro. Cada detalle fue meticulosamente trabajado para que su interpretación tenga el impacto necesario dentro del universo visualmente estilizado de los artistas.



Para su personaje, el comediante fue caracterizado como un extravagante mánager internacional, con un look que resalta por su estética artificial y casi caricaturesca. Su rostro luce maquillado con una base extremadamente pálida, cejas finamente delineadas y labios pintados con un tono rosado oscuro. Sus ojos, de un azul llamativo, parecen aún más intensos bajo la iluminación al tono y el contraste con su tez clara. Además, cabello, peinado con un volumen exagerado y un jopo perfectamente estructurado, refuerza la imagen de un personaje que mezcla el glamour artificial con un aire de parodia. Viste una camisa blanca de corte impecable, lo que le otorga una apariencia pulcra y controlada, casi robótica.



En el corto, el dúo musical aparece convertido en una especie de boy band de los 90, con una estética inspirada en los Backstreet Boys y las producciones más comerciales del pop, pero llevada al extremo de la parodia. Las coreografías exageradas y las tomas estilizadas recuerdan a las producciones de The Lonely Island, donde la burla a los clichés del espectáculo se convierte en una crítica mordaz a la autenticidad en tiempos de redes sociales. En este contexto, Martín aporta su sello inconfundible, encarnando al personaje que empuja a los músicos a una fama descontrolada, incluso fuera de los límites del Planeta.



Mientras tanto, el actor atraviesa uno de los años más intensos de su carrera. Luego de tres temporadas exitosas con su show Bossi Live Comedy, que se convirtió en uno de los espectáculos más vistos de los últimos tiempos, el actor vuelve a la actividad teatral con un desafío mayúsculo: protagonizar La cena de los tontos, la icónica comedia francesa de Francis Veber.



La obra debutará el próximo 20 de marzo en el Teatro El Nacional, bajo la dirección de Marcos Carnevale, y con la producción de Adrián Suar, Guillermo Francella y el propio Carnevale. Bossi interpretará a Francisco Piñón, el eje central de esta historia de enredos, acompañado por Laurita Fernández y Mike Amigorena.



A la par de su regreso a los escenarios, Bossi también se encuentra en la fase final de producción de la biopic de Alberto Olmedo, donde interpretará al legendario humorista en un proyecto que busca retratar la esencia de uno de los íconos más importantes del espectáculo argentino.



En este torbellino de trabajos, los cantantes serán invitados de honor en la platea de La cena de los tontos, demostrando que la conexión con Bossi va más allá de lo musical y que este cruce artístico puede seguir dando sorpresas.



Entre la miniserie con la dupla musical, la obra teatral y su inminente regreso a la televisión, Bossi se consolida una vez más como uno de los artistas más versátiles del país, capaz de saltar del humor a la actuación con la misma facilidad con la que convierte cualquier historia en un espectáculo inolvidable.